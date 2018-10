Kịch tính, nghẹt thở tới phút chót với 'Phút kinh hoàng tại El Royale'

Bad times at the El Royale lấy bối cảnh tại một khách sạn sang trọng và lâu đời có tên El Royale ở nơi giao nhau giữa California và Nevada (Mỹ). Phim mở đầu bằng hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn, kéo người xem dõi theo những hành động kỳ lạ của ông ta. Với dáng vẻ đang lo sợ điều gì đó, ông ta cất giấu một túi đồ và rồi liên lạc với một người khác trước khi bị bắn chết. Tiếp nối câu chuyện, 10 năm sau cũng tại khách sạn El Royale, 7 con người kỳ lạ xuất hiện với 7 bí mật đen tối muốn chôn giấu.

Phim đã đánh lừa người xem ngay từ đầu khi khiến cho mọi người nghĩ rằng 7 nhân vật này đến khách sạn là do túi đồ bí ẩn 10 năm trước được chôn giấu tại đây. Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố để kết nối câu chuyện của cả 7 nhân vật này với nhau chứ chưa phải là điều mà phim muốn hướng đến. Bạn sẽ không biết được ai là người tốt, ai là kẻ xấu hay ai là kẻ thủ ác.

Mặc dù phim có nhịp độ chậm rãi, không quá dồn dập hay phải chạy đua với thời gian nhưng khi nút thắt đầu tiên được mở ra, đó cũng chính là lúc mà người xem bị bộ phim hút vào câu chuyện. Người xem không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, diễn biến tiếp theo là gì và chắc chắn sẽ phải bất ngờ rất nhiều lần.

Bạn sẽ thấy kiều nữ "50 sắc thái" Dakota Johnson hoàn toàn khác trong Phút kinh hoàng tại El Royale

Thuộc thể loại khá nặng về tâm lý cũng như nội dung nhưng phim sẽ không quá khó hiểu nếu như khán giả chịu tập trung và chịu suy nghĩ một chút. Nếu bạn hiểu được những gì đang diễn ra cũng như các hành động của nhân vật thì chắc chắn sẽ cảm thấy bộ phim vô cùng thú vị.



Bad times at the El Royale được dàn dựng rất kỹ lưỡng từ bối cảnh đến các nhân vật. Điểm hay nhất của bộ phim chính là việc sắp xếp các tình tiết cùng sự đan xen hài hòa giữa không gian và thời gian. Cùng một thời điểm, cùng một diễn biến, người xem sẽ được theo dõi thông qua từng góc nhìn của mỗi nhân vật. Điều này khiến tình tiết bị lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng lại không hề nhàm chán. Vì cho dù bạn có biết trước điều gì sẽ xảy ra nhưng vẫn phải bất ngờ bởi những sự việc tiếp theo được liên kết một cách rất tài tình.

Vừa bí ẩn, vừa bất ngờ, câu chuyện của mỗi nhân vật đều có điểm nhấn riêng và tạo được cho người xem sự thích thú. Tuy nhiên nhân vật mà nhiều người mong đợi lại có một câu chuyện khá nhạt, đó chính là anh chàng thần sấm Thor. Vào vai phản diện chính của phim, Chris Hemsworth không phải diễn tệ nhưng nhân vật của anh lại có câu chuyện đơn giản và rất gãy gọn. Ngoại trừ việc thể hiện được thần thái của một tên bệnh hoạn, biến thái thì nhân vật của Chris Hemsworth không để lại một chút ấn tượng nào cho người xem. Phản diện của phim có phần thất bại nhưng những nhân vật còn lại đều được các diễn viên hóa thân rất tốt.

Dàn diễn viên gạo cội đều cân tài cân sức

Góp phần cho thành công của Bad times at the El Royale chính là âm thanh và nhạc phim. Âm thanh được thể hiện rất chi tiết và rõ ràng. Kết hợp với tình tiết khó đoán và bất ngờ, người xem sẽ phải nhiều lần giật bắn mình bởi những gì vừa được nghe, vừa nhìn thấy. Âm nhạc có thể nói là một phần linh hồn của bộ phim khi được các nhà làm phim tính toán kỹ lưỡng và sử dụng một cách rất tinh tế, rất ăn khớp. Bằng những ca khúc của thập niên 70-80, âm nhạc đã tô đậm thêm phần cảm xúc cũng như làm người xem bị say sưa bởi nhịp phim. Nó cũng góp phần rất nhiều cho việc tạo nên sự bí ẩn và lôi cuốn của khách sạn El Royale. Mọi khung hình của phim đều tuyệt đẹp và đều có dụng ý. Bằng những góc máy khá lạ, phim tạo cho người xem có nhiều trải nghiệm cảm xúc hơn. Hình ảnh của khách sạn El Royale được chăm chút tỉ mỉ, ở từng bối cảnh, từng chi tiết, những nơi diễn ra các sự kiện, làm cho người xem cảm thấy như El Royale cũng là một nhân vật và nó đang sống, đang chuyển động cùng với những nhân vật khác.



Mọi thứ của phim gần như hoàn hảo nhưng càng về sau thì nội dung lại không còn bí ẩn và tạo sự kích thích như ban đầu. Dù kết thúc là một cuộc thảm sát đẫm máu nhưng lại quá đơn giản và nhẹ nhàng, không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Chris Hemsworth có một nhân vật nhạt nhẽo và thiếu ấn tượng

Nhìn chung, Bad times at the El Royale như một bức tranh sống động đang kể lại câu chuyện tội phạm đầy thú vị, dù có đôi lúc chậm rãi, dài dòng. Phim là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, nội dung, dàn diễn viên tài năng cùng những khung hình tuyệt đẹp. Những nút thắt trong phim cũng không cần phải được giải đáp hết nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Bad times at the El Royale đưa sự kịch tính lên đến đỉnh điểm cùng những cái chết bất ngờ hòa quyện với những bí ẩn xoay quanh yếu tố đạo đức và cuộc sống, hay những giằng xé, đau đớn bên trong của con người khi họ mang tội lỗi.



Phim đang được đánh giá rất tốt với số điểm 7,5/10 trên IMDB và 73% trên Rotten Tomatoes.