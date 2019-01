Kiến nghị cấp phép nhạc điện tử trở lại sau sự cố lễ hội ở hồ Tây

Sáng 14.1, tại buổi giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động kiến nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử (EDM).

Theo ông Động, sau sự kiện “Trip to the moon” khiến 7 người tử vong, 5 người nhập viện vì sốc ma túy vào tháng 9.2018, Hà Nội đã tạm dừng cấp phép các sự kiện nhạc điện tử và DJ để chấn chỉnh việc tổ chức và đảm bảo an ninh trong sự kiện.

Đến nay, theo ông Động, việc tổ chức đã được chấn chỉnh. Mặt khác, với lý do “nhu cầu của người dân là rất lớn”, nên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị lãnh đạo Hà Nội cân nhắc việc cấp phép trở lại.

Trước đó, trao đổi với báo chí vào tháng 9.2018, khi sự kiện 12 thanh niên sốc ma túy còn gây chấn động dư luận, ông Động cho biết, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện nhạc điện tử đã chủ động xin dừng tổ chức chương trình vì lo ngại về an ninh, an toàn.

Ngày 16.9.2018, Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cũng đã quyết định dừng cấp phép các loại hình âm nhạc tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra . Các chương trình đã được cấp phép nhưng chưa diễn ra cũng bị yêu cầu dừng tổ chức.

Tại thời điểm đó, ông Động cho biết, khi cơ quan điều tra có kết luận rõ ràng, “nếu lỗi không phải ở đơn vị tổ chức, chúng tôi sẽ đề nghị xem xét cấp phép trở lại”.

Dù vậy, cho đến thời điểm này, kết luận điều tra vụ việc vẫn chưa được Công an Hà Nội công bố.