Kiều Loan đánh hông 'thần sầu' tại bán kết Miss Grand International

Bộ jumpsuit do Đỗ Long thực hiện lấy ý tưởng từ phượng hoàng lửa. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Việt Nam chọn jumpsuit (áo liền quần), thay vì váy dạ hội, lên thi thố

Mặc dù là thí sinh cuối cùng trong danh sách trình diễn, thậm chí còn diễn sau nước chủ nhà là Venezuela nhưng Kiều Loan vẫn khiến khán giả nhận thấy sự thông minh, làm chủ sân khấu của một cô gái còn chưa đầy đôi mươi. Không vội vàng giới thiệu mình, Kiều Loan kiên nhẫn đợi tiếng hò reo cho đại diện Venezuela ngớt hẳn, lúc đó cô mới bắt đầu hô vang tên mình và hai tiếng Việt Nam. Điều này cho thấy ngoài cô không chỉ tràn đầy năng lượng mà còn vô cùng thông minh và bản lĩnh.

Không những thế, cô còn tiếp thu góp ý từ các fan beauty Việt Nam, gấp 2 vạt tà thành đầm rồi đến khi giới thiệu mới bung ra khoe trọn vẹn đường cong trong bộ jumpsuit độc lạ. Hành động này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một con phượng hoàng lửa đang vỗ cánh bay giữa không trung, thể hiện sự mạnh mẽ, phóng khoáng của cô trên sân khấu.

Tiếp nối phần thi trang phục dạ hội là màn trình diễn trang phục áo tắm đầy gợi cảm, cuốn hút từ các thí sinh Miss Grand International 2019. Trong phần thi phụ trình diễn áo tắm trước đó, Kiều Loan đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong đan chéo trang phục bikini cũng như búi tóc cao và pose dáng cực gắt. Lần này trong đêm thi bán kết, nàng Á hậu trẻ lại tiếp tục tạo dáng bất ngờ và mới lạ cùng nụ cười đầy tự tin sáng bừng trên sân khấu. Từng bước catwalk năng động và cú xoay 360 độ đầy chắc chắn khiến cô không thể bị “lu mờ” dù xuất hiện cuối cùng. Trước đó đại diện Việt Nam đã may mắn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng bình chọn Top 10 Best in Swimsuit.