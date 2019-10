Kiều Loan trình diễn bikini nóng bỏng tại Miss Grand International

Vẫn giữ thứ tự trình diễn cuối cùng trong danh sách nhưng Kiều Loan đã gây ấn tượng cực mạnh với bộ bikini của mình. Đại diện Việt Nam bất ngờ tự “chế” trang phục, đan 2 dây chéo nhau để tạo ra sự khác biệt trong dàn thí sinh còn lại. Kiều Loan vừa sáng tạo lại còn biết cách làm nổi bật những lợi thế của mình tại cuộc thi. Điển hình là cách đây vài ngày cô còn xin stylist cho mình xẻ chiếc váy dạo biển cao hơn để khoe trọn đôi chân dài. Có thể thấy nàng á hậu tuy trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ thông minh trong cách đối phó với các loại trang phục.

Ngay khi MC vừa đọc tên đại diện Miss Grand Vietnam, ngay lập tức Kiều Loan đã stand by với dáng pose không thể nào “gắt” hơn. Phá bỏ sự an toàn, cô cột tóc cao và pose dáng nắm tóc với thần thái sắc sảo. Sải bước vững chắc, Kiều Loan thể hiện kỹ năng catwalk cực đỉnh bên hồ bơi mà không khác gì một beauty queen thực thụ. Mặc dù trông như phần thi đã được hoàn thành một cách xuất sắc nhưng nàng á hậu cũng bật mí rằng suýt chút nữa thì giẫm phải đinh không biết là do ai vô tình làm rơi trên sàn.

Để tỏa sáng, Kiều Loan tự “chế” trang phục áo tắm ngay phút chót

Sau khi kết thúc phần thi của mình, Loan chia sẻ: “Loan vẫn chưa thực sự hài lòng với phần thể hiện của mình tại vòng thi này. Mặc dù chỉ là phần thi phụ nhưng Loan vẫn đầu tư kỹ lưỡng cho nó, từ tóc tai đến bikini và cách pose dáng ra làm sao mới đủ thu hút. Lúc catwalk Loan đã suýt vấp vì đinh rơi giữa sàn nhưng Loan vẫn bình tĩnh hoàn thành nốt phần thi của mình. Hiện tại thì Loan đã không còn chút lo lắng nào và hoàn toàn tự tin rằng mình có sự khác biệt tại vòng thi này”.

Cách đó không lâu, một số khán giả còn chê bai ngoại hình của Kiều Loan như “chân ngắn đùi to”, “quá gầy”, “ngực lép”. Sau khi đọc những dòng bình luận ấy, Kiều Loan cũng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy lo lắng sau phần thi bikini của mình mọi người sẽ lại tiếp tục phán xét ngoại hình của cô. Nhưng sau quá trình tập luyện gấp rút, cô đã thăng hạng về nhan sắc cũng như chứng minh được bản thân phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International 2019. Với chế độ ăn uống nghiêm ngặt cũng như tập gym mỗi ngày, hiện tại số đo 3 vòng của đại diện Việt Nam lần lượt là 81-60-95.

Suýt giẫm đinh, Á hậu Kiều Loan vẫn tự tin tiếp tục catwalk Ảnh: Chụp màn hình Da ngăm khỏe khoắn, đường cong 3 vòng chuẩn, Á hậu Kiều Loan thể hiện khả năng catwalk đầy quyến rũ cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2019 Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chỉ mới thành lập nhưng Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới ) vẫn thu hút sự quan tâm bởi quy mô tổ chức chuyên nghiệp cũng như dàn thí sinh chất lượng hằng năm. Cuộc thi này còn được chuyên trang nhan sắc Global Beauties xếp hạng là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Với thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình, cuộc thi năm nay được tổ chức tại Venezuela - một đất nước đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng chính trị

Phần thi trình diễn trang phục bikini là một trong những phần thi phụ bắt buộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International bên cạnh các phần thi khác là phần thi interview (18.10) và phần thi trang phục dân tộc (21.10). Kết quả của các phần thi phụ sẽ được công bố vào đêm chung kết được mong chờ nhất sẽ diễn ra vào ngày 25.10.