Kim Hee Ae: 'Nữ hoàng' dòng phim ngoại tình của màn ảnh Hàn Quốc

The World of The Married (tựa Việt: Thế giới hôn nhân) đang là một trong những phim truyền hình được chú ý nhiều hiện nay. Tác phẩm khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh.

Trong vai người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống gia đình, nữ diễn viên chính Kim Hee Ae hóa thân ấn tượng, đem tới cho nhân vật sự chân thật, từng trải trên màn ảnh. Dù năm nay đã bước sang tuổi 53, cô vẫn không ngại ngần hy sinh vì vai diễn, sẵn sàng đóng những cảnh quay nóng bỏng, nhằm thể hiện rõ nét nhất cuộc sống nhiều cay đắng của nhân vật mà mình hóa thân.

Bén duyên nghệ thuật từ sớm

Kim Hee Ae sinh năm 1967 tại Jeju. Sau đó, gia đình cô chuyển đến Seoul sinh sống và làm việc. Năm 1978, khi mới chỉ 11 tuổi, nữ diễn viên có cơ hội làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu đồng phục học sinh. Năm 1983, khi đang là sinh viên ngành sân khấu điện ảnh của Đại học Chung Ang, cô chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim The First Day of the Twentieth Year. Dù chỉ đảm nhận vai diễn không tên nhưng việc góp mặt trong tác phẩm này là bước đệm tốt để Kim Hee Ae đến gần hơn với công chúng.

Kim Hee Ae ưa thích những vai diễn nặng tâm lý, thay đổi tính cách đa dạng Ảnh: Instagram

Năm 1985, Kim Hee Ae xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh My Love Jjang Gu. Chỉ một năm sau, cô gặt hái thành công lớn với vai diễn trong bộ phim truyền hình A Woman’s Heart. Nhờ vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng cùng nét diễn tự nhiên, Kim Hee Ae đoạt được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình KBS và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Nữ diễn viên sau đó tập trung đánh mạnh vào mảng phim truyền hình. Năm 1992, cô đóng vai chính trong Sons and Daughters, gây ấn tượng mạnh và nhận giải thường Daesang - giải cao quý nhất dành cho diễn viên tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 29.

'Chị đại' chuyên trị dòng phim ngoại tình, không ngại cảnh nóng

Kim Hee Ae vốn nổi tiếng là diễn viên luôn hết mình vì vai diễn. Thể loại phim ưa thích cô thường chọn là phim về đề tài ngoại tình, với mẫu nhân vật nặng tâm lý, gặp nhiều trắc trở trong tình cảm. Nhờ khả năng biểu cảm đa dạng cũng như kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Kim Hee Ae luôn làm nhân vật của cô trở nên sống động, khiến người xem đồng cảm với hoàn cảnh bi đát diễn ra trong phim.

Năm 2007, trong bộ phim My Husband’s Woman, Kim Hee Ae đảm nhận vai Hwa Young - một góa phụ vì khao khát có một mái ấm mới mà không từ thủ đoạn cướp chồng của bạn thân. Đây là kiểu nhân vật tham vọng, giàu toan tính, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Hwa Young từ một người phụ nữ hoàn hảo, nắm trong tay mọi thứ cả sự nghiệp lẫn gia đình bỗng trở thành góa phụ sau khi chồng tự tử. Cô trở về Hàn, luôn sôi sục tinh thần trả thù cuộc đời, nhằm giành lại những gì đã mất.

Kim Hee Ae (bìa phải) sắc sảo trong phim truyền hình My Husband's Woman Ảnh: Naver

Vai diễn người phụ nữ có quan hệ bất chính với chồng bạn đã đưa Kim Hee Ae trở thành diễn viên được quan tâm bậc nhất thời điểm đó. Dù đảm nhận tuyến vai phản diện và bị nhiều khán giả ghét trên màn ảnh, đây vẫn là minh chứng cho tài năng diễn xuất và sức hút của cô với công chúng.

Năm 2014, Kim Hee Ae có vai diễn gây tranh cãi nhất sự nghiệp trong bộ phim Secret Love Affair. Phim kể câu chuyện về thiên tài âm nhạc trẻ tuổi Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Nhờ sự giúp sức của Oh Hye Won (Kim Hee Ae), giám đốc của một trung tâm nghệ thuật, anh đã nhận ra khả năng của mình. Cũng từ đó, chuyện tình bí mật và đầy nguy hiểm của hai người bắt đầu.

Trang Soompi đánh giá tác phẩm này là táo bạo vì dám chọn một nhân vật ở độ tuổi đôi mươi và một nhân vật ở độ tuổi bốn mươi trở thành yếu tố chính của cuộc tình. Thêm vào đó, việc cả hai người đều ngoại tình khiến người xem nhìn nhận bộ phim ở góc độ đạo đức nhiều hơn. Cặp đôi chị em cũng có hàng loạt phân cảnh "ân ái" nóng bỏng trên màn ảnh, là tâm điểm thu hút và bàn tán suốt thời gian phát sóng.

Kim Hee Ae từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn trên Soompi rằng, cô sợ nhất là việc bản thân bị biến thành kẻ ngốc vì sự cẩu thả trong diễn xuất, để rồi vô tình gây rắc rối cho nhân vật của mình. Nữ diễn viên vẫn luôn khao khát làm mới mình mỗi ngày, dù dạng phim cô đảm nhận trên màn ảnh có đề tài na ná nhau.

Với The World of The Married đang gây sốt, Kim Hee Ae có cơ hội thực hiện điều đó. Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Jung Duk Huyn đánh giá cao cách bộ phim khơi gợi cảm xúc của khán giả. Ông chia sẻ trên Korea Times: “Bộ phim thể hiện sự ngột ngạt, bức bối đến phát cáu của cuộc sống hôn nhân. Nếu bạn truyền tải sự bức bối, cáu bẳn đó một cách tinh tế và khéo léo, bạn sẽ có được một tác phẩm hay”.

Vai diễn nặng tâm lý trong The World of The Married được Kim Hee Ae thể hiện trọn vẹn Ảnh: JBTC

Kim Hee Ae trong phim là một người phụ nữ luôn tranh đấu giữa những mâu thuẫn, lựa chọn: ly hôn hay không ly hôn, nhẫn nhịn hay trả thù, đánh đổi hay không đánh đổi. Bằng ánh mắt sắc sảo, tinh anh nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu, đôi khi là khó xử của người bị mắc kẹt giữa những mối quan hệ phức tạp quanh mình, Kim Hee Ae hóa thân trọn vẹn và đem tới cho khán giả những phút giây đồng cảm, nhất là với những ai đã lập gia đình.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng, nữ diễn viên không làm khán giả thất vọng. The World of The Married được dự báo sẽ còn thu hút khán giả, tiếp tục khẳng định vị trí “ngôi sao chuyên trị dòng phim ngoại tình” của Kim Hee Ae trên màn ảnh.