Kim Kardashian bị 7 nhân viên cũ khởi kiện liên quan tới ‘gian lận’ tiền lương

Đơn kiện đệ trình lên tòa án Los Angeles (Mỹ) hôm 24.5 và được tờ Daily Mail đăng tải chi tiết các khiếu kiện về điều kiện làm việc tại ngôi nhà trị giá 60 triệu USD của ngôi sao Kim Kardashian ở Hidden Hills, Los Angeles (Mỹ).

7 nhân viên cũ nói rằng họ không bao giờ nhận lương đúng hạn và bị trừ 10% tiền lương để nộp thuế nhưng sau đó cô Kim đã không giao nộp cục thuế. Không ai trong số họ nhận được phiếu lương hoặc tiền lương theo từng khoản cụ thể và tất cả đều nói rằng Kim không hề theo dõi số giờ họ làm việc hoặc làm thêm giờ.

Căn biệt thự trị giá 60 triệu USD của Kim Kardashian, nơi cô thuê nhân viên làm vườn và bảo trì làm việc ẢNH: DAILY MAIL

Một người khiếu nại - mới 16 tuổi - nói rằng cậu ta phải làm việc vượt quá 48 giờ tối đa được phép trong một tuần khi trường học vào hè. Một trong những người làm vườn đến gặp Kim Kardashian để hỏi về thời gian làm thêm giờ, thuế, thời gian nghỉ ngơi, anh ta bị Kim tuyên bố sa thải ngay tức khắc.

Andrew Ramirez, anh trai Christopher Ramirez và con trai Andrew Ramirez Jr, cùng với Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernandez, Robert Araiza hiện đang khởi kiện về các khoản tiền lương và thời gian làm thêm chưa được trả.

Bà mẹ 4 con Kim Kardashian có tài sản ước tính khoảng 1 tỉ USD nhờ kinh doanh mỹ phẩm và quần áo và thêm nguồn thu nhập từ chương trình tuyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians.

Kanye West, người bị Kim Kardashian đâm đơn ly dị hồi tháng 2.2021 cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện về tiền lương và điều kiện lao động ẢNH: DAILY MAIL

Luật sư Frank Kim của công ty luật Kim Legal, người đang đứng sau 7 nhân viên khởi kiện Kim, cho biết: "Gian lận tiền lương và các vi phạm khác liên quan đến luật lao động tại nơi làm việc là một vấn đề phổ biến ở Los Angeles. Công ty của tôi hiện đang điều tra các vi phạm của gia đình và doanh nghiệp quyền lực đối với những người lao động ".

Kim Kardashian từng khoe khoang về việc đối xử tốt với nhân viên của mình trong một tập của Keeping Up With The Kardashians vào tuần trước.

Đại diện của Kim Kardashian cho biết các nhân viên trên được thuê thông qua bên thứ ba. Ngôi sao truyền hình thực tế không liên quan đến vụ việc. "Kim không thỏa thuận tiền công, việc làm của họ. Cô không chịu trách nhiệm việc về giao kèo tiền lương, các vấn đề liên quan giữa công ty và nhân viên", đại diện Kim Kardashian cho biết.