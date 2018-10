Kim Kardashian bị chỉ trích lợi dụng con gái để quảng cáo mỹ phẩm

Trong bức ảnh đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, bà xã của Kanye West trang điểm đơn giản với điểm nhấn là đôi mắt được đánh phấn màu hồng tím nổi bật, cuốn hút. "Bà mẹ ba con" tạo dáng với vẻ ngoài bán nude, còn cô con gái Chicago West đang ngái ngủ trong vòng tay. Khoảnh khắc này được công khai trên trang Instagram có 119 triệu lượt theo dõi của Kim Kardashian kèm dòng trạng thái: “Thiên thần bé bỏng của tôi. Xin giới thiệu màu phấn bóng hồng trong bộ sưu tâp Flashy và High Key đang được bán tại KKWbeauty.com”. Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh hai mẹ con nhà Kim “siêu vòng ba” đã thu hút gần 4,3 triệu lượt thích và hàng ngàn bình luận trái chiều.

Ảnh: Instagram NV Hình ảnh gây tranh cãi của Kim Kardashian và con gái út

Trước hết có không ít những ý kiến phản đối cách quảng bá trên. Họ cho rằng nghệ sĩ sinh năm 1980 đã lợi dụng sự hồn nhiên của con nhỏ để trục lợi cho dòng mỹ phẩm của mình. “Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ, nhìn con bé chẳng hề thoải mái chút nào, thậm chí nó còn không biết mình đang bị chụp ảnh”, một tài khoản bình luận bên dưới bài đăng. Một cư dân mạng khác lên tiếng mỉa mai “Kim dường như luôn biết cách dùng con cái mình để kiếm tiền”. “Tất cả những nỗ lực, thủ đoạn để kiếm tiền của cô ta cần phải được dừng lại, nhất là việc lôi một đứa trẻ chưa đầy tuổi vào cuộc. Điều đó thật sự rất khó chịu và sai trái. Cô có thể tự mình quảng cáo hay bỏ tiền ra thuê lấy một gương mặt đại diện”, một người khác gay gắt lên tiếng.

Bên cạnh những chỉ trích vì dùng con gái út để truyền thông cho sản phẩm, không ít người dùng Instagram bắt đầu chuyển sang nghi ngờ tư cách làm mẹ của Kim Kardashian: “Rất nhiều người trong làng giải trí hiếm khi tiết lộ hình ảnh con cái trước công chúng, một số khác lại cho con cái tham gia vào việc kiếm tiền và tạo danh tiếng của cha mẹ chúng. Và Kim đang ở trường hợp thứ hai. Cô ta không phải một bà mẹ tốt”.

Ảnh: Instagram NV Bà mẹ 38 tuổi cũng từng cho con gái lớn North West dùng phấn mắt thương hiệu KKW và quảng bá trên trang cá nhân. Cô bé này từng được mẹ cho chụp ảnh quảng cáo khi mới 1 tuổi và trở thành người mẫu nhí lúc lên 5 tuổi

Trái với những ý kiến phản đối việc làm ngôi sao show thực tế Keeping Up with the Kardashians, một bộ phận người xem lại cho rằng hình ảnh trên của hai mẹ con không có gì đáng để mọi người lên án. Vẻ ngái ngủ và khuôn mặt mũm mĩm của cô bé 9 tháng tuổi được khen ngợi là dễ thương và đáng yêu. Nhiều người nhấn mạnh rằng cộng đồng mạng không nên quá khắt khe với Kim Kardashian và cần hạn chế đưa trẻ nhỏ vào cuộc tranh cãi.

Trước đó, vợ của rapper Kanye West cũng đăng ảnh con gái lớn North West dùng sản phẩm phấn mắt của mẹ. Cô bé 5 tuổi đánh mắt màu cam đồng điệu với trang phục, tự tin tạo dáng trước ống kính. Nhiều người cho rằng North West còn quá nhỏ để quảng cáo một sản phẩm làm đẹp dành cho người lớn. Gần đây, loạt ảnh Kim Kardashian giới thiệu bộ sưu tập phấn mắt mới nhất cũng vấp phải nhiều tranh cãi vì chúng quá nóng bỏng và táo bạo.