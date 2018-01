Kim Lý công khai đi cùng Hồ Ngọc Hà vào phòng trang điểm và thay cô chăm sóc bé Subeo (con chung của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đôla). Trong khi người đẹp biểu diễn máu lửa trên sân khấu, nam diễn viên và con trai riêng của bạn gái ngồi cạnh nhau chăm chú theo dõi.

Khi phóng viên đề nghị phỏng vấn, anh nhẹ nhàng từ chối vì lí do phải chăm trẻ và không muốn trả lời các câu hỏi riêng tư trước mặt cậu bé 7 tuổi. Subeo có vẻ khá thân thiết khi được Kim Lý dắt tay. Cậu bé nay đã cao lớn và khá bảnh trai, ngồi cùng bàn với người yêu của mẹ và gia đình nhà ngoại.

Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà biểu diễn máu lửa hàng loạt bản hit đình đám như: Keep me in love, Destiny, Cả một trời thương nhớ, Bang bang bang… Trên thực tế, mỗi ca sĩ chỉ cần hát 2-3 ca khúc nhưng người đẹp cho biết vì quá phấn khích với sự cổ vũ của gia đình và khán giả nên cô có thể hát đến 50 bài cũng không thấy mệt. Phía bên dưới khán đài, người yêu của nữ ca sĩ đã đứng dậy từ bao giờ, nhún nhảy và vỗ tay theo điệu nhạc.