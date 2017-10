Hồ Ngọc Hà là một trong những người đẹp chuộng hàng hiệu nhất nhì showbiz Việt. Nhắc đến cô người ta sẽ liên tưởng đến những món đồ thời trang có giá lên đến hàng ngàn USD. Do đó, việc Kim Lý đi mua hàng ở một cửa hàng thời trang bình dân có giá chưa đến một triệu đồng để tặng người phụ nữ bí mật của anh khiến nhiều người bất ngờ. Không những thế, giám khảo I can do that phiên bản Việt mùa đầu tiên còn chăm chú lựa chọn món quà 20.10 cho người thương bằng một thái độ rất nghiêm túc khiến nhiều fan nữ nao lòng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt kiều cho biết: “Trước khi về Việt Nam sinh sống, Kim Lý chỉ biết đến ngày 8.3 thôi. Về Việt Nam thấy bạn bè mua quà tặng mẹ, người yêu, bạn bè mới biết còn có ngày Phụ nữ Việt Nam”.

Trong những ngày này, nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, MC Phan Anh, Soobin Hoàng Sơn… cho biết cũng bận rộn đi lựa chọn và mua quà cho những người phụ nữ yêu thương của mình. Các nghệ sĩ này cho biết tuy công việc của họ có thu nhập khá nhưng không vì vậy mà “sính ngoại”, những món hàng xuất xứ Việt Nam có giá cả phải chăng cũng thường được họ ưu ái lựa chọn.

Ca sĩ Gil Lê thì cho rằng: “Của cho không bằng cách cho, món quà dù có giá trị vật chất thấp nhưng được đích thân những người mình yêu thương lựa chọn thì các bạn nữ vẫn rất hạnh phúc”.



Hồng Nhi

Ảnh: NVCC