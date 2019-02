Kim 'siêu vòng ba' gây sốc tại Hollywood Beauty Awards với trang phục phản cảm

Ngôi sao truyền hình thực tế 38 tuổi vốn nổi tiếng với gu thời trang táo bạo và những chiêu trò gây chú ý, lần xuất hiện mới nhất của cô cũng không ngoại lệ. Tham dự sự kiện giữa dàn sao đình đám, bà xã Kanye West trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo từ bộ sưu tập xuân hè 1998 của nhà mốt Thierry Mugler. Tuy nhiên, trang phục dường như quá nhỏ so với thân hình của nữ nghệ sĩ khiến vòng một bị o ép nghẹt thở và gây khó chịu cho người nhìn. Phần đuôi váy xẻ cao giúp Kim Kardashian khoe da thịt tuyệt đối. Trang phục mà ngôi sao chương trình Keeping Up with the Kardashians diện trong sự kiện nói trên được các trang tin miêu tả mặc như không mặc hay “chiếc váy quá nhỏ để chứa nổi những đường cong vĩ đại của cô ta”.

ẢNH: GETTY IMAGES Nữ nghệ sĩ gần như để lộ vòng một của mình

Hình ảnh phản cảm, khoe thân lộ liễu của Kim Kardashian cũng nhận vô số chỉ trích từ cư dân mạng. Những bình luận gay gắt như: “Tôi thật chẳng thể chịu nổi những bộ cánh cô ta mặc lên người”, “trang phục phản cảm quá mức”, “bộ váy này không dành cho cô ta”, “dường như Kim luôn bất chấp để thu hút sự chú ý, dù là tiêu cực, thật rẻ tiền”…, tràn lan mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trang phục này quá gợi cảm và chỉ hợp với những cô gái có thân hình “mình hạc xương mai” thay vì một phụ nữ có ba vòng quá khổ như Kim Kardashian.

ẢNH: GETTY IMAGES Tuy nhiên, Kim "siêu vòng ba" lại cho rằng chiếc váy hoàn hảo để mặc đến những sự kiện đông người

Trái với những ý kiến chỉ trích của cư dân mạng, bà mẹ ba con lại khá thoải mái với lựa chọn của mình. Nghệ sĩ tai tiếng đề cập trên Instagram rằng cô đã sở hữu chiếc váy này một thời gian và rất hào hứng khi diện trong dịp trọng đại này.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Kardashian gây sốc với những trang phục lộ liễu, phản cảm, tuy nhiên, nghệ sĩ tai tiếng này hầu như bỏ ngoài tai những nhận xét, chỉ trích tiêu cực. Cách đây ít lâu, bà mẹ ba con có đăng một bộ ảnh quảng bá dòng phấn mắt mới thuộc nhãn hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Tuy nhiên, thay vì đặt tâm điểm chú ý vào sản phẩm, Kim Kardashian lại khiến khán giả ngao ngán vì những hình ảnh gần như khỏa thân của mình.