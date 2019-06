Kim ‘siêu vòng ba’ khoe ảnh con trai út được sinh bằng phương pháp mang thai hộ

Con trai út của nhà Kim Kardashian - Kanye West được đặt tên Psalm Ye. Chia sẻ với Entertainment Tonight, vợ chồng ngôi sao truyền hình thực tế này cho biết tên của Psalm lấy cảm hứng từ một cuốn sách trong Kinh thánh. Cậu bé chào đời hôm 9.5 bằng phương pháp mang thai hộ. Em được bác sĩ sản nổi tiếng Dr Crane đỡ đẻ tại bệnh viện Cedars Sinai ở Los Angeles (Mỹ). Đáng nói, Dr Crane cũng chính là người đã đỡ đẻ cho Kris Jenner khi bà sinh Kim vào năm 1980.

Nhóc tì Psalm Ye sở hữu khuôn mặt bụ bẫm với những đường nét được nhận xét giống mẹ Kim và chị gái Chicago chào đời hồi 2018. Trước đó, hôm 17.5, ngôi sao 39 tuổi từng khoe ảnh đầu tiên về con trai út nhưng không lộ mặt cậu bé. Kim không giấu nổi niềm hạnh phúc khoe với người hâm mộ: “Em bé đã chào đời và trông thật hoàn hảo. Cậu hệt như em trai sinh đôi của Chicago vậy”.

ẢNH: INSTAGRAM NV Diện mạo của em bé nhà Kardashian vừa chào đời hồi tháng 5

Psalm Ye là con thứ tư của vợ chồng Kim - Kanye West kể từ khi cặp sao về chung một nhà vào năm 2014. Trước Psalm, họ là cha mẹ của ba nhóc tì nổi tiếng: North West (5 tuổi), Saint West (3 tuổi) và Chicago West (1 tuổi). Trong khi hai con đầu tiên của ngôi sao Keeping Up with the Kardashians được sinh bằng phương pháp tự nhiên thì hai con sau của cô chào đời nhờ mang thai hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Kardashian từng tiết lộ chồng cô muốn có thật nhiều con và luôn đặt vấn đề về chuyện này với vợ. Ngôi sao truyền hình thực tế đã nhiều lần bất đồng chuyện con cái với Kayne West và cho rằng việc sinh nhiều con thật điên rồ, nhất là trong cuộc sống hiện đại.

ẢNH: INSTGRAM NV Trang cá nhân của Kim Kardashian luôn có sự xuất hiện của những đứa trẻ

Tuy nhiên, dần dần, nữ nghệ sĩ tai tiếng này cũng muốn có thêm em bé và bắt đầu tìm đến người mang thai hộ. Sau khi đón bé Chicago chào đời bằng phương pháp trên, bà mẹ 38 tuổi đã rất thích thú, hài lòng và cô quyết định tiếp tục sinh con trai út bằng cách thức tương tự.

Bà xã Kanye West cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô không có thái độ phân biệt đối xử với các con của mình chỉ vì chúng được chào đời theo những cách khác nhau. “Tôi dành tình yêu thương vô điều kiện cho bọn trẻ. Dù chúng được sinh ra bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ yêu thương, chăm sóc và ủng hộ các con trong mọi hoàn cảnh”, ngôi sao 39 tuổi nhấn mạnh.