Kim Tae Hee cân nhắc đóng phim mới sau khi sinh 2 con cho Bi Rain

Thông tin nữ diễn viên sinh năm 1980 có khả năng tái xuất màn ảnh nhỏ vừa được một nguồn tin độc quyền tiết lộ với truyền thông. Được biết, dù vừa trải qua lần sinh đẻ thứ hai vào giữa tháng 9 vừa qua nhưng nữ diễn viên phim Nấc thang lên thiên đường vẫn cân nhắc chuyện nhận lời đóng vai nữ chính trong phim mới của tvN có tên Hello Mom dự kiến phát sóng vào tháng 1.2020. Ngay sau thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, một đại diện từ ê-kip bộ phim cũng đã lên tiếng xác nhận: “Đúng là Kim Tae Hee đã được mời đóng vai chính trong tác phẩm này. Cô ấy đang xem xét về việc có tham gia dự án hay không”. Dẫu bà mẹ hai con vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến dự án mới, tin tức về màn tái xuất của nữ diễn viên 39 tuổi đã khiến người hâm mộ không thôi phấn khích và hi vọng cô nhận lời bởi người đẹp đã vắng bóng màn ảnh nhiều năm.

Nếu đồng ý tham gia Hello Mom, đây sẽ là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của sao phim Chuyện tình ở Harvard sau hơn 4 năm “im hơi lặng tiếng” kể từ Thiên tài lang băm (2015) đóng cùng Joo Won. Dự án nói trên cũng sẽ là bộ phim đầu tiên bà xã Bi Rain tham gia kể từ khi lấy chồng vào năm 2017 và dành hầu hết thời gian để vun vén tổ ấm riêng. Hello Mom được lên kế hoạch phát sóng trên tvN vào đầu năm 2020 sau khi bộ phim Emergency Love Landing do Won Bin và Son Ye Jin đóng chính kết thúc.

Xuất hiện trong bộ phim gần đây nhất là Thiên tài lang băm, diễn xuất của Kim Tae Hee tiếp tục nhận nhiều lời chê bai trong khi nam chính Joo Won được khen ngợi hết lời ẢNH: SBS

Kể từ khi về một nhà cùng Bi Rain vào tháng 1.2017, Kim Tae Hee có cuộc sống khá kín tiếng. Nữ diễn viên không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào đồng thời hiếm khi chia sẻ hình ảnh thường ngày trên Instagram cá nhân. Trong khi đó, Bi Rain cũng tránh nhắc đến bà xã khi nhận được câu hỏi từ truyền thông với mong muốn không bị “mổ xẻ” hạnh phúc riêng. Trong gần 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, Kim Tae Hee đã là mẹ của hai công chúa nhỏ lần lượt ra đời vào tháng 10.2017 và tháng 9.2019.

Tác phẩm gần đây nhất mà ngọc nữ xứ Hàn tham gia diễn xuất là vai nữ chính trong Thiên tài lăng băm (2015) của đài SBS. Bộ phim giúp Kim Tae Hee bỏ túi tới 640 triệu won (hơn 13 tỉ đồng) tiền thù lao song những gì mà nữ diễn viên đem lại cho nhân vật được nhiều người nhận xét là không tương xứng với số tiền cô nhận được. Nhiều cư dân mạng thẳng thừng bình luận rằng minh tinh 8X không tốn quá nhiều công sức để diễn. Bằng chứng là trong suốt 16 tập phim, hơn một nửa thời lượng nữ diễn viên chỉ có nhiệm vụ nằm hôn mê, để một mình Joo Won “gồng gánh” những phân cảnh quan trọng.