Kim Tae Hee khoe đường cong nóng bỏng

Hi bye Mama là dự án đầu tiên của Kim Tae Hee sau khi lập gia đình, đồng thời cũng là tác phẩm màn ảnh nhỏ đánh dấu sự trở lại của cô sau 5 năm vắng bóng. Do đó, bộ phim được dư luận và người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Được biết, Hi bye Mama do Yoo Je Won làm đạo diễn, kịch bản của Kwon Hye Joo, dự kiến phát sóng trên đài tvN sau khi bộ phim Hạ cánh nơi anh kết thúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI