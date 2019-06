Kim Tử Long 'tố' chương trình 'Khi chàng vào bếp' chơi ăn gian

Trong trailer tập 9 của Khi chàng vào bếp là sự xuất hiện bất ngờ của hai nghệ sĩ gạo cội: NSƯT Kim Tử Long và NSND Hồng Vân trong vai trò đội trưởng. Bên cạnh đó là hai đội chơi không kém phần nhiệt huyết chính là vợ chồng ca sĩ Phúc Bồ - Hồng Anh và Thanh Hòa - Bảo Ngọc. Sau màn giới thiệu đậm chất Kim Tử Long thì nam nghệ sĩ vẫn không quên trổ tài nói tiếng anh “cực đỉnh” của mình gây hoang mang cả dàn nghệ sĩ, đặc biệt là Hari Won sau khi nghe tên của mình lại được đàn anh phiên âm sang một ngôn ngữ khác.

Ảnh: Lê Nhân Kim Tử Long và các thành viên say mê ăn uống mà không ngờ đã bị Đại Nghĩa gài bẫy

Chưa dừng lại ở đó, Kim Tử Long còn không quên “bóc phốt” luôn đối thủ Hồng Vân là: "Một người phụ nữ chưa bao giờ biết vào bếp". Luôn tự tin mình đã mở nhà hàng nên kinh nghiệm nấu ăn không cần phải bàn đến nhưng Kim Tử Long vẫn luôn lo lắng cho Hồng Vân vì ngoài tổng hợp các món trứng thì Hồng Vân lại không biết làm thêm món gì. “Bà mai” Hồng Vân từng hùng hổ trên phim ảnh đương nhiên không thể để đối thủ liên tục “bóc phốt” như vậy ngay lập tức hạ màn Kim Tử Long và tiết lộ đó chỉ là những “chiêu trò” đánh vào tâm lý của đối thủ. "Anh nghĩ đi, em 3 đứa con rồi mà không biết nấu một món gì thì em còn là con người không?", nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đáp trả Kim Tử Long.

Dù cho có rất nhiều kinh nghiệm tại các chương trình giải trí, thế nhưng bộ đôi Kim Tử Long và Hồng Vân đều không hề biết trước được những “âm mưu” của hai MC bá đạo của chương trình. Ở trò chơi giành quyền nếm món ăn đầu tiên, mặc cho Hồng Vân đã xin được quyền nếm món vì được Kim Tử Long nhường, thế nhưng Đại Nghĩa vẫn tặng cho cả hai đội hai mâm chè để các khách mời tha hồ thưởng thức. Chỉ sau vài phút, Hari Won liền lật màn vở kịch của mình buộc hai đôi chơi phải trả lại đúng những vị trí của những chén chè mà mình đã ăn thì mới có cơ hội giành quyền ưu tiên nếm món khiến cả hai nghệ sĩ gạo cội bất ngờ và nhận ra “không ai dễ dàng biếu không thứ gì cả” thì đã quá muộn màng.

Ảnh: Lê Nhân Nam đầu bếp đẹp trai Đỗ Nguyễn Hoàng Long đã khiến NSND Hồng Vân “chao đảo”

"Tôi đề nghị phải xem xét lại, chơi ăn gian quá, không thể nào mà có chuyện ăn xong rồi bắt nhớ như vậy được", Kim Tử Long bức xúc. Nghe vậy, Hồng Vân mới chia sẻ: "Anh biết sao không, để phân tích cho nghe. Người đội trưởng người ta đằm thắm ngồi dò xem món nào ngon, món nào hợp với mình ta tập trung vô bên mình thôi. Còn anh á, ăn xong bên anh còn đi vòng sang bên đội em hốt thì không thể nhớ được". Chưa hết, cô còn trêu chọc bằng tiếng anh "you know" khiến Kim Tử Long đành ngậm ngùi: "I am sorry" khiến các khách mời phải bật cười sảng khoái.