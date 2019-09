Ký ức về huyền thoại The Beatles sống lại trong 'Yesterday'

Yesterday (tựa Việt: Ngày hôm qua) là câu chuyện của anh chàng ca sĩ nghiệp dư Jack Malik. Sau một cơn bão mặt trời ập vào trái đất, khiến toàn thế giới mất điện trong một khoảng thời gian ngắn thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Jack Malik bị một chiếc xe buýt đâm trúng đúng ngay khoảnh khắc ấy. Khi anh tỉnh lại, một số thứ trên thế giới dường như chưa bao giờ tồn tại và ngay cả ban nhạc mà anh cực kỳ yêu thích The Beatles cũng biến mất trong tâm trí, ký ức của tất cả mọi người. Chỉ riêng mình Jack là người duy nhất có thể nhớ tất cả những gì đã từng hiện hữu.

Ban đầu Jack Malik chỉ muốn lưu giữ lại các ca khúc của The Beatles nhưng về sau anh lại sa vào việc dùng nó để trở thành một ngôi sao

Hành trình của anh bắt đầu khi cố gắng nhớ lại, ghi chép từng lời, từng ca khúc của The Beatles để nó không biến mất. Và rồi khi anh trình bày những ca khúc ấy, anh trở thành một siêu sao ca nhạc sĩ, một hiện tượng của toàn thế giới.

Yesterday có một mô-típ không mới khi sử dụng những mẩu chuyện về tình cảm và sự đam mê đi kèm với âm nhạc. Nhưng phim vẫn có những ý tưởng thú vị khi cho một số thứ đặc biệt của thế giới biến mất và dường như chưa từng tồn tại như Coke, thuốc lá, hay bộ truyện Harry Potter… và điều mà bộ phim muốn nhắm đến chính là sự biến mất của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Mặc dù là phim vinh danh The Beatles và phần âm nhạc cũng được đầu tư một cách chỉn chu nhưng càng về sau những điều này không còn được chú trọng nữa, tất cả đều đổ dồn vào tâm lý của nhân vật chính cũng như chuyện tình của anh ấy. Xuyên suốt phim là những tình tiết hài hước và các hành động đáng yêu của nhân vật. Tuy nhiên phim lại có nhịp độ khá trầm và không thể tạo ra một cao trào tuyệt đối mà chỉ từ tốn và nhẹ nhàng. Đỉnh điểm của phim chỉ nằm ở cảnh cuối hoành tráng, tạo được một không gian choáng ngợp ánh đèn và sự nồng nàn từ khán giả với âm nhạc, với sự thật và với The Beatles.

Nếu như so sánh với những bộ phim về âm nhạc bùng nổ gần đây như A Star Is Born hay Bohemian Rhapsody thì Yesterday còn thua kém rất nhiều

Phim tập trung vào hành trình kỳ diệu trở thành một siêu sao của Jack Malik và chuyện tình của anh với Ellie Appleton hơn là để tôn vinh The Beatles. Nhưng thông qua hành trình và vấn đề mà Jack Malik được trải nghiệm, người xem được gửi gắm một thông điệp rất đẹp đẽ về nghệ thuật rằng “hãy luôn lưu giữ những ca khúc huyền thoại và khiến chúng thật sử trở thành bất hủ”.

Himesh Patel thể hiện nhân vật Jack Malik chỉ ở mức tròn vai mà không hề có đột phá. Điều duy nhất mà người xem có thể thích anh chính là giọng hát. Khán giả cũng có thể thấy rõ mỗi khi anh xuất hiện cùng một nhân vật khác trong phim thì nhân vật đó sẽ nổi bật hơn anh.

Ngôi sao khách mời Ed Sheeran thật sự làm cho fan hâm mộ phải phát cuồng khi vào vai một nhân vật vừa tốt bụng, vừa hài hước lại vừa khiêm nhường. Điều khán giả tiếc nhất có lẽ là việc không được nghe anh hát nhiều hơn. Giọng ca của anh cất lên chỉ vỏn vẹn trong một ca khúc ngắn mà thậm chí còn là hát mộc với guitar.

Ed Sheeran và Lily James là hai ngôi sao tỏa sáng nhất phim, hai nhân vật giúp cho Yesterday trở nên thú vị và “đẹp” hơn

Nữ diễn viên Lily James lại một lần nữa đốn tim không chỉ nam giới mà còn làm cả giới nữ cũng phải thán phục trước vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của cô. Cô cho thấy một nhân vật có vẻ đẹp tự nhiên, cá tính nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Dù đất diễn nhân vật của cô không nhiều nhưng đã thổi hồn vào nhân vật của mình và để khán giả phải vấn vương.

Các bài hát kinh điển của The Beatles như Yesterday, Let it be, Hey Jude thật sự chưa được tận dụng tốt và chưa làm cho fan hâm mộ thỏa mãn. Yesterday chỉ có thể xếp vào hàng ngũ của một bộ phim âm nhạc lãng mạn nhẹ nhàng chứ chưa có nhiều đột phá như những bộ phim gần đây. Nhưng phim làm tốt nhiệm vụ của mình khi là một tác phẩm truyền cảm hứng, đầy đam mê, nhiệt huyết và khơi gợi rất nhiều cảm xúc của fan hâm mộ The Beatles.

Phim hiện đang nhận được số điểm 7/10 trên IMDB và 63% trên Rotten Tomatoes.