Kylie Minogue chia sẻ về căn bệnh ung thư khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi

Khi biết bản thân mắc phải căn bệnh ung thư vào tháng 5.2005 ở độ tuổi 36, ca sĩ Can't get you out of my head đã tìm cách điều trị ngay lập tức, hủy các ngày còn lại của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Showgirl: Greatest Hits và rút khỏi lễ hội Glastonbury năm đó. Kylie cũng đã tích cực tuyên truyền cho mọi người cũng như người hâm mộ phải có trách nhiệm trước vấn đề sức khỏe bởi cô từng được chẩn đoán sai và được thông báo hoàn toàn khỏe mạnh.

Kylie Ann Minogue sinh ngày 28 tháng 5 năm 1968 hay còn được biết đến với nghệ danh Kylie Minogue là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Úc. Tham gia diễn xuất từ thuở nhỏ, cô nhận được sự chú ý khi thủ vai Charlene Robinson trong chương trình truyền hình dài tập Neighbours. Cô phát hành album phòng thu đầu tay có tên Kylie vào năm 1988 và đã bán được 7 triệu bản trên toàn cầu.

Cô được xem là diva lừng danh của làng nhạc pop thế giới với chất giọng đặc biệt. Những bản hit như Spinning Around, Can't Get You Out of My Head hay Come into My World đều được khán giả yêu thích cho đến tận ngày hôm nay. Cô vẫn đang giữ kỷ lục là nghệ sĩ người Úc có lượng đĩa bán chạy nhất cho đến hiện tại. Sau khi trải qua nhiều mối tình, Kylie Minogue đã đính hôn với nam diễn viên Joshua Sasse, người thua cô tận 19 tuổi sau 5 tháng hẹn hò nhưng lại công bố chia tay vào năm 2017. Hiện tại nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng ở tuổi 51 khiến nhiều người hâm mộ xót xa.