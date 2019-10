Kyo York nắm tay Khánh Ly hát nhạc Trịnh

Liveshow The Best of Khánh Ly vừa diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng các khách mời đặc biệt là danh ca Elvis Phương, Anh Khoa, Quang Thành và Kyo York. Đêm nhạc là một phần trong chuyến lưu diễn dài ngày và qua nhiều nước của bà, khởi đầu từ các thành phố lớn của Nhật Bản, tiếp đến là ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, và kết thúc ở các tiểu bang của Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống.