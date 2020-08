La Mã - Từ thành bang nô lệ trở thành đế chế không có điểm kết thúc

Sự hưng thịnh và suy vong của đế chế La Mã đã được dựng thành phim "The fall of the roman empire" và để hiểu biết sâu sắc hơn về đế chế La Mã còn có những bộ phim như: Alexander Đại đế, Spartacus - là những bộ phim thuộc Tủ phim Nền Tảng đổi đời do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn