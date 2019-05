Lạc dòng kể câu chuyện đau xót về đất và người

Trước những vụ tai nạn giao thông đau lòng do người lái xe sử dụng rượu, bia gây ra, nhóm xẩm Hà thành đã thực hiện 2 MV Rượu bia tối kỵ lái xe và Dặn chồng chớ uống rượu say để “tố” nạn say xỉn lái xe, truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông.