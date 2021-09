Lady Gaga dẫn đầu danh sách những người nổi tiếng mặc đẹp nhất

Lady Gaga được mệnh danh là "biểu tượng" của tạp chí People, là nghệ sĩ mặc đẹp nhất năm dù suốt nhiều tháng qua chưa từng đặt chân lên thảm đỏ. Thay vào đó, tạp chí People ca ngợi vẻ đẹp ngoài đường phố với những trang phục thời trang cao cấp của cô.

Các diễn viên Zendaya, Viola Davis, Leslie Odom Jr., Anya Taylor-Joy, Mindy Kaling, Cynthia Erivo, Dan Levy, Regina Hall, ca sĩ H.E.R cũng vào danh sách top 10 những người nổi tiếng mặc đẹp nhất năm nay.

Leslie Odom Jr. đóng vai chính trong phim One Night in Miami được chọn là người mang màu sắc cho trang phục nam trên thảm đỏ. Viola Davis được tôn vinh khi giới thiệu các nhà thiết kế với sáng tạo đày màu sắc, diễn viên Dan Levy của phim Schitt's Creek được người hâm mộ yêu thích nhất qua nhiều trang phục gây sốc, đầy vui nhộn của mình.

Lady Gaga (35 tuổi) nổi tiếng thế giới qua hàng loạt album The Fame (2008), Born This Way (2011), Chromatica (2020)… Cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên có 4 album đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ trong thập niên 2010, đoạt 12 giải Grammy, 13 giải thưởng video âm nhạc của MTV, 1 giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất (Shallow phim A Star is Born)...

Lady Gaga còn thành công trong lĩnh vực điện ảnh khi đóng nhiều phim như A Star is Born, Sin City: A Dame to Kill For, Muppets Most Wanted, The Zen of Bennett… Cô nhận 2 đề cử Oscar cho Nhạc phim xuất sắc (2016) và Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim A Star is Born (2019).