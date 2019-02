Lady Gaga thông báo hủy hôn lần hai

Sau những lời đồn về chuyện giọng ca Born this way và bạn trai hơn tuổi chính thức “đường ai nấy đi” được lan truyền từ sau Lễ trao giải Grammy tuần trước, tin tức này đã được công bố. Theo nguồn tin của People, cặp đôi đã chia tay trong đồng thuận và mọi chuyện kết thúc cách đây không lâu.

ẢNH: GETTY IMAGES Tại Quả cầu vàng 2019 (hôm 7.1), người hâm mộ vẫn còn thấy cả hai tình tứ bên nhau

Trên thực tế, người hâm mộ đã sớm phát hiện ra điều bất thường trong mối quan hệ của Lady Gaga và bạn trai hơn cô 17 tuổi. Bằng chứng là tại Grammy 2019 vừa khép lại hôm 11.2, công chúng không còn thấy “mẹ quái vật” đeo nhẫn đính hôn trên ngón áp út. Đặc biệt, trong bài phát biểu khi nhận giải Màn trình diễn pop xuất sắc nhất (dành cho bộ đôi) tại lễ trao giải âm nhạc danh giá này, ngôi sao 32 tuổi không còn dành những lời cảm ơn có cánh cho Christian Carino như thường lệ.

Bên cạnh đó, vào dịp lễ Valentine, Lady Gaga chỉ khoe hình ảnh hoa hồng lớn vừa được xăm dọc sống lưng trên trang cá nhân và hoàn toàn không đả động gì đến bạn trai. Lần cuối cùng khán giả được thấy cặp sao sánh bên nhau là tại sự Critics’ Choice Awards hôm 13.1.

ẢNH: GETTY IMAGES Lady Gaga và tình cũ đầu hẹn hò vào tháng 2.2017 nhưng chưa từng xác nhận mối quan hệ. Mãi đến tháng 10.2018, nữ ca sĩ mới chính thức tiết lộ chuyện đính hôn

Hôn phu cũ của nữ ca sĩ 32 tuổi được biết đến với vai trò là một người chuyên “săn” việc cho các ngôi sao giải trí hàng đầu nước Mỹ. Christian Carino sở hữu một công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực kể trên với các khách hàng toàn những tên tuổi đình đám như: Justin Bieber, Amber Heard, Christina Aguilera, Simon Cowell, Miley Cyrus, Jennifer Lopez... Christian Carino từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm với người vợ đầu tiên và có một con gái trước khi hẹn hò với sao phim A star is born.

Đây không phải là lần đầu tiên Lady Gaga chia tay người yêu dù đã đính ước. Năm 2016, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi chủ nhân hit Bad Romance quyết định hủy hôn với bạn trai Taylor Kinney sau 5 năm gắn bó. Trong bộ phim tài liệu Five Foot Two, Lady Gaga đã từng thừa nhận một thực tế diễn ra với chính mình: “Mỗi một lần tôi thành công, đó là lúc một người đàn ông rời xa khỏi cuộc đời mình. Còn nhớ khi tôi bán được 10 triệu đĩa, thế là tôi mất Matt (Matthew Williams). Luke (Luc Carl) đi theo cùng 30 triệu đĩa tiếp theo. Và rồi, một bộ phim đã đưa Taylor (Taylor Kinney) rời xa tôi.” “Lời nguyền” này tiếp tục đúng khi nữ ca sĩ vừa gây được tiếng vang lớn với phim remake A star is born (tác phẩm đưa ngôi sao sinh năm 1986 tỏa sáng tại Grammy và nhận hàng loạt đề cử điện ảnh quan trọng) cũng là lúc cô phải nói lời chia tay với Christian Carino.