Lady Gaga tiết lộ về cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Morning Joe để quảng bá cho concert trực tiếp One World: Together At Home, Lady Gaga đã gọi bạn trai mới của cô - Michael Polansky là "tình yêu của đời mình". "Với Tổ chức phi lợi nhuận Born This Way, mẹ tôi - Cynthia Germanotta và thành viên đồng sáng lập Maya đang làm việc cùng tình yêu của đời tôi để phát triển một ứng dụng dành cho những người quan tâm đến sức khoẻ tâm thần", cô nói.

Trong quá khứ, Lady Gaga đã đính hôn hai lần trước khi bắt đầu hẹn hò với Polansky nên việc nữ ca sĩ dành cho bạn trai những lời có cánh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi này cho biết: "Lady Gaga không muốn bắt đầu tình cảm mới nhanh đến thế sau mối quan hệ cuối cùng nhưng cô bắt đầu nói với bạn bè thân thiết rằng bản thân rất yêu Polansky. Bất cứ ai đã tiếp xúc với họ đều có thể thấy sự kết nối mãnh liệt giữa Gaga và bạn trai . Họ hoàn toàn say mê đối phương. Bạn bè của Lady Gaga đã không thấy cô hạnh phúc trong nhiều năm".

Lady Gaga hạnh phúc bên bạn trai mới sau hai cuộc tình đổ vỡ Ảnh: instagram NV

Lady Gaga và nhà đầu tư công nghệ 36 tuổi đã dọn về một nhà tại dinh thự của cô ở Malibu, California trong thời gian chấp hành nghiêm túc chỉ thị cách ly xã hội của Mỹ vì dịch Covid-19. Polansky lần đầu tiên xuất hiện trên Instagram của Lady Gaga sau khi cùng nhau tham dự buổi biểu diễn Super Bowl ở Miami vào đầu tháng 2.2020. "Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở Miami. Yêu tất cả những người hâm mộ nhỏ bé của tôi, bạn là điều tuyệt nhất!", ngôi sao 34 tuổi chia sẻ. Từ đó, cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình cảm cùng Michael Polansky lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

Trả lời tờ In Style, giọng ca Stupid love từng bộc bạch rằng bản thân đã sẵn sàng để có con: "Không có gì phi thường hơn việc người mẹ có thể sinh con và dạy dỗ chúng". Michael Polansky được đánh giá cao với nền tảng học thức vững chắc khi tốt nghiệp trường Đại học Harvard danh giá vào năm 2006. Hiện tại, anh giữ chức vụ giám đốc điều hành của Quỹ Parker và là thành viên của hội đồng quản trị Viện miễn dịch ung thư Parker có trụ sở tại San Franciso - nơi tài trợ cho các nghiên cứu điều trị ung thư.

Lady Gaga, danh ca khiếm thị Andrea Bocelli, diva Celine Dion, John Legend và nghệ sĩ piano Lang Lang cùng trình diễn ca khúc The prayer qua sóng livestream trong khuôn khổ concert One World: Together At Home Ảnh: Global Citizen