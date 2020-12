Lần đầu trình làng bài hát xuyên lục địa do 197 nhạc sĩ biểu diễn

Hãng Reuters cho biết lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới, 197 nhạc sĩ đại diện cho 197 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng tạo nên một ban nhạc "có một không hai" để sáng tác ca khúc Together is beautiful. Mục đích của nhóm nhạc lớn nhất thế giới này đó là thông qua sản phẩm âm nhạc, họ muốn thể hiện sự gắn kết giữa con người với nhau, không phân biệt màu da, địa lý, tôn giáo, tuổi tác...

Trailer giới thiệu ca khúc Together is beautiful của ban nhạc này được tung ra trên YouTube hôm 2.12 vừa qua. Mỗi nghệ sĩ đến từ mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ tự ghi hình phần trình diễn của mình, sau đó tất cả những đoạn ghi hình này được tập hợp và chỉnh sửa thành một sản phẩm âm nhạc thống nhất.

Các nghệ sĩ cùng nhau biểu diễn để tạo nên bài hát "có một không hai" trên thế giới Ảnh: Twitter The Earth Orchestra

Được biết, dự án âm nhạc tầm cỡ này được khởi động từ cách nay 3 năm. Nhiều nghệ sĩ đã làm việc cật lực trong ba năm ròng để có được sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất để ra mắt công chúng. Hồi tháng 5.2019, để hoàn thành dự án đúng thời điểm, 57 trong tổng số 197 nhạc sĩ đã gặp nhau ở một studio tại London (Anh) và cùng phác thảo nên những chặng cuối cùng cho "đứa con tinh thần" của họ.

Nghệ sĩ George Fenton (70 tuổi) là một nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc mà ông sáng tác cho một số chương trình truyền hình như The Blue Planet, Planet Earth hay bộ phim điện ảnh nổi tiếng là Gandhi là người chịu trách nhiệm thống nhất và soạn nên giai điệu chung cho bài hát. Về mặt thành tựu trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, George Fenton đã nhận được vô số đề cử lẫn chiến thắng tại các giải thưởng danh giá như Oscar, BAFTA, Emmy... Một nhạc sĩ trong dàn nhạc này bày tỏ rằng Together is beautiful đích thị là ca khúc mà thế giới cần ở giờ phút này.

Hiện Apple đã cho nghe thử những giai điệu đầu tiên của ca khúc Together is beautiful (có độ dài hơn 6 phút) do 197 nhạc sĩ sáng tác. Together is beautiful là một trong những ca khúc nằm trong album cùng tên sẽ được phát hành chính thức vào ngày 15.1.2021.