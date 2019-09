Lần hiếm hoi Kim Kardashian bật mí mối quan hệ với cha

Cha của Kim Kardashian qua đời năm 2003 ở tuổi 59 vì ung thư thực quản. Lúc ấy, Kim Kardashian 22 tuổi. Mới đây, cô vô cùng xúc động nhớ về cha khi nhìn thấy cựu vận động viên bóng bầu dục O.J.Simpson, một khách hàng và cũng là bạn của người cha quá cố. Ông Robert Kardashian từng là luật sư bào chữa trong phiên tòa xét xử ngôi sao bóng bầu dục O.J.Simpson bị cáo buộc giết vợ cũ Nicole Brown Simpson và người tình Ronald Goldman của vợ năm 1994.

Ông Robert Kardashian (giữa) mất năm 2003 ẢNH: GETTY IMAGES

Theo tờ Mirror, Kim Kardashian hy vọng có thể tiếp bước cha khi khăn gói theo học để trở thành luật sư và có thể xuất hiện ở tòa vào năm 2022. Mặc dù, cô tiết lộ trong một tập của chương trình truyền hình thực tế Keeping up with the Kardashians (tạm dịch: Theo chân nhà Kardashian) gần đây rằng cha cô không muốn cô dấn thân vào lĩnh vực tư pháp hình sự. Ông muốn con gái tỉnh táo và nói với Kim Kardashian rằng các sự việc sẽ làm cô căng thẳng quá mức. Tuy nhiên, lời khuyên nhủ của cha không thể ngăn được Kim Kardashian mong mỏi tìm kiếm phương thức cải cách nhà tù ở Mỹ.

Hai cha con Kim Kardashian lúc cô còn bé ẢNH: INSTAGRAM