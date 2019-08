Lan Khuê xinh đẹp khéo giấu bụng bầu 6 tháng khi đi sự kiện

Từ khi mang thai, Lan Khuê nhận được nhiều chú ý về nhan sắc. Với các mỹ nhân showbiz, việc phát tướng như mặt sưng, cằm nọng, tay chân to trong thời kỳ mang thai là một sự thay đổi khó tránh, nhưng Lan Khuê thì ngược lại. Dù đang mang bầu ở những tháng giữa của thai kỳ, song bà xã John Tuấn Nguyễn vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc xinh đẹp khó tin.

Nữ diễn viên Mẹ chồng khiến bạn bè showbiz cùng người hâm mộ ngỡ ngàng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thon gọn dù đang mang bầu. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng người đẹp cố tình photoshop nhỏ vòng 2 nhỏ lại để sống ảo. Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Khuê đã đăng tải bức ảnh chụp tại căn biệt thự của gia đình và bác bỏ tin đồn. Cô viết: "Lựa cái cột đứng chụp để không bị nói là photoshop cái bụng". Nhiều người ủng hộ Lan Khuê và lý giải "do mợ mình dây, khi người ngoài thấy được bụng là mợ đã đi đẻ rồi".

Cách đây không lâu, ông xã của Lan Khuê hạnh phúc khoe ảnh siêu âm con đầu lòng hơn 6 tháng thai kỳ và tiết lộ giới tính bé là một quý tử. Anh viết: "Connor, my lil man, now countin down till the day I have to wipe yo booty" (Tạm dịch: Connor, con trai nhỏ bé của ba, giờ ba đang đếm ngược từng ngày để được vỗ mông con). Nhiều người cho rằng Connor chính là tên thân mật của vợ chồng anh đặt cho con trai.