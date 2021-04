Lan Ngọc, Diễm My 9X, Nhã Phương mang chuyện đời tư lên phim '1990'?

Câu chuyện của ba nhân vật trong phim 1990 có nhiều mối tương đồng với cuộc đời thật của ba diễn viên Lan Ngọc, Diễm My 9X, Nhã Phương, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Đồng thời, ở cuối trailer cũng gửi gắm thông điệp đến phái đẹp: thanh xuân ngắn ngủi, phụ nữ nên yêu thương chính mình!

Diễm My 9X, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc mang chuyện đời tư lên màn ảnh?

Diễm My 9X, Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc trong phim 1990 là những người bạn thân thiết ngoài đời, từng có những dự án hợp tác chung nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng góp mặt trong một bộ phim điện ảnh . Để diễn viên có được trải nghiệm tốt nhất, bộc lộ chân thực tính cách, cảm xúc của nhân vật, đạo diễn Nhất Trung đã dày công mời bộ ba ngọc nữ sinh năm 1990 là những người cũng đang ở trong độ tuổi 30 tương đồng với nhân vật. Mang trong mình sự đồng cảm, chắc hẳn ba người đẹp này biết cách để khán giả hiểu và yêu thương vai diễn của mình.

Ba người đẹp trong phim 1990: Jessica Diễm (Diễm My 9X), Nhã Ca (Nhã Phương), Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc) Ảnh: ĐPCC

Giống Nhã Ca, Nhã Phương đã có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên người bạn đời - Trường Giang. Có thể cuộc sống của cô hạnh phúc và đủ đầy hơn Nhã Ca, nhưng hẳn gia đình nào cũng có những tâm sự mà chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu. Trải qua cuộc sống hôn nhân và đã làm mẹ, Nhã Phương chắc chắn sẽ hiểu nhất những cơn sóng lòng mà Nhã Ca đang gặp phải.

Nhã Phương trong phim

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tinh thần làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu chứng minh thực lực của bản thân, Lan Ngọc và Linh Lan đều có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Tưởng chừng như vậy là đã quá đủ cho cuộc sống kiêu hãnh tuổi 30, nhưng cả hai vẫn thường xuyên phải đối mặt với những thắc mắc của bạn bè, khán giả về chuyện lấy chồng, sinh con. Sự quan tâm ấy liệu có trở thành áp lực vô hình cho một quý cô tuổi 30? Và cả hai đã vượt qua chuyện này như thế nào trong phim 1990?

Lan Ngọc đảm nhận vai diễn mới trong 1990

Jessica Diễm và Diễm My 9X giống nhau ở thái độ sống lạc quan, mạnh mẽ và sự nghiệp nhiều thành tựu. Tuy vậy cả hai vẫn đang độc thân dù đã bước qua tuổi 30. Liệu sẽ có một chàng hoàng tử bạch mã đến đánh thức trái tim tưởng chừng đóng chặt của cô gái thừa thành công nhưng luôn ẩn chứa khát khao tình yêu giấu kín?

Diễm My 9X vào vai 1 phụ nữ cá tính, sắc sảo ẢNH: ĐPCC

Mạc Văn Khoa diễn hài tưng tửng

Phim điện ảnh 1990 khắc họa ba mối tình với ba màu sắc khác nhau của các nữ chính. Nếu Quang Tuấn - Nhã Phương mang đến cảm giác bình yên gia đình thì trai đẹp Hải Nam và Lan Ngọc đốn tim khán giả với chuyện ngôn tình ngọt “sún răng”. Riêng Mạc Văn Khoa và Diễm My hứa hẹn sẽ là cặp đôi gây sốt màn ảnh với sự trái ngược từ ngoại hình đến tính cách, nhưng lại cực hài hước và rất duyên.

Mạc Văn Khoa và Diễm My 9X trong phim Ảnh: ĐPCC

Trong phim 1990, Mạc Văn Khoa vào vai thầy giáo dạy yoga có vẻ ngoài chân chất và hơi "ngố". Anh đem lòng yêu Jessica Diễm (Diễm My 9X) - cô nàng mạnh mẽ và cá tính, là một tay boxing cực ngầu. Lấy hết can đảm mời nàng đi hẹn hò buổi đầu, nhân vật của Mạc Văn Khoa thẽ thọt hỏi Diễm My suy nghĩ về trai tốt. Không để chàng có cơ hội tiến xa hơn, Jessica tung ra lời đáp như nhát dao xuyên qua tim “anh ngố”: “Chết hết rồi”. Nhưng có hiểu những gì cô nàng đã trải qua mới biết vì sao Jessica tiêu cực đến vậy. Có lẽ tất cả bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không được hạnh phúc của cha mẹ: cha cô phản bội mẹ, để lại trong lòng Jessica một vết thương hàng chục năm vẫn đang âm thầm rỉ máu. Liệu nhân vật của Mạc Văn Khoa có đủ kiên nhẫn và khả năng để người đẹp phải suy nghĩ lại?

3 nữ chính suýt mất mạng khi đóng phim

Trong trailer 1990, khán giả vô cùng hoang mang, sợ hãi khi chứng kiến cảnh ba nữ chính gặp tai nạn nguy hiểm, đối mặt với lằn ranh sinh - tử chỉ trong chớp mắt. Chưa biết tình huống nào đã khiến chiếc xe của cả ba lao qua vực, rơi thẳng xuống biển, tính mạng cận kề lưỡi hái tử thần. Nhưng có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy, mới chợt nhận ra đâu là điều ý nghĩa trong cuộc sống. Hơn bao giờ hết, sức mạnh của những người phụ nữ tuổi 30 thôi thúc họ phải đấu tranh giành lại sự sống.

Trailer phim 1990

Đạo diễn Nhất Trung đã đặt tất cả tâm huyết của mình cho dự án 1990 với hy vọng mang đến thước phim chân thực nhất về những bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống người phụ nữ tuổi 30 hiện đại. Bộ phim mong muốn nói thay tiếng lòng của rất nhiều cô gái đang phải kẹt giữa hôn nhân và sự nghiệp, giữa gia đình và ước vọng của bản thân, giữa quan niệm “công – dung – ngôn – hạnh” và chuẩn mực xã hội hiện đại. Và sẽ như thế nào nếu họ chọn cách nắm lấy trọn vẹn những điều đó trong tay mình?

Đạo diễn Nhất Trung và 3 diễn viên chính ẢNH: ĐPCC

Đi theo thể loại rom-com, chick-flick nhưng phim 1990 lại mang trong mình nội dung sâu sắc cùng cái nhìn thực tế về bức tranh cuộc sống. Xem phim, bạn sẽ thấy đâu đó hình ảnh của chính mình. Bạn có thể là Linh Lan bản lĩnh trong công việc nhưng hoang mang giữa tình yêu, là Jessica Diễm tưởng mạnh mẽ nhưng trái tim chứa đầy thương tổn, hay là một Nhã Ca ôn nhu, dịu dàng giấu đi những sóng gió gia đình đang cuộn trào bên trong? Ba nhân vật với ba tính cách khác biệt đã cùng vẽ lên một bức tranh đầy màu sắc, song cũng hết sức chân thực về cuộc sống tuổi 30 của các cô gái hiện đại. Thông qua bức tranh chân thực ấy, khán giả sẽ hiểu và đồng cảm hơn với phái đẹp khi đứng trước một bước ngoặt đầy chênh vênh của cuộc đời.

1990 thuộc thể loại hài, tình cảm, gia đình sẽ chính thức ra mắt ngày 21.4. Tác phẩm mới của đạo diễn Nhất Trung hứa hẹn lại tạo ra cơn sốt phòng vé như Cua lại vợ bầu từng làm trước đó.