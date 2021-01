Lan Ngọc, Kiều Minh Tuấn, Nguyễn Quang Dũng đoạt giải Ngôi sao xanh 2020

Kết quả, ở lĩnh vực Điện ảnh , giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn: Kiều Minh Tuấn phim Nắng 3 - Lời hứa của cha và Ninh Dương Lan Ngọc phim Gái già lắm chiêu 3. Đạo diễn xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Dũng phim Tiệc trăng máu. Phim xuất sắc nhất được HĐNT chọn: Gái già lắm chiêu 3 (đạo diễn Bảo Nhân - NamCito). Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Isaac phim Anh trai yêu quái, NSND Hồng Vân phim Gái già lắm chiêu 3. Giải Sáng tạo xuất sắc: Hà Đỗ phim Gái già lắm chiêu 3. Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Lãnh Thanh và Chi Pu trong phim Chị chị em em. Gương mặt triển vọng do HĐNT bình chọn: bé Ngân Chi phim Nắng 3 - Lời hứa của cha.