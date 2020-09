Lăng Ông - Bà Chiểu gắn lại trái châu gần 100 tuổi vừa thu hồi sau vụ trộm

Bà Lâm Thị Hoàng Oanh - Trưởng ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt cho biết : “Chiều ngày 2.9, sau khi Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt phát hiện bị mất cắp trái châu gần 100 tuổi, chúng tôi đã nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Do vị trí nhà văn bia ở ngay trước mộ Đức Tả quân, là vị trí có camera giám sát do vậy, nên khi mới phát hiện trái châu bị mất, Ban quản lý lăng Ông – Bà Chiểu đã trích xuất camera để tìm kiếm thông tin thủ phạm vào thời điểm trái châu bị đánh cắp. Trái châu này là sản phẩm gốm thuộc dòng gốm Cây Mai của Sài Gòn xưa. Rất buồn là hiện vật bị mất là trái châu làm bằng gốm có niên đại từ năm 1922, lắp trên nóc nhà văn bia giữa đôi rồng trong đồ án "lưỡng long tranh châu”, nằm vị trí trang trọng của lăng".

Ngay sau đó, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bằng nghiệp vụ đã tiến hành truy tìm bắt được đối tượng. Vào ngày 8.9, Ban quản lý di tích được cơ quan công an báo là đã lấy lại được hiện vật. Tới ngày 11.9 thì cơ quan công an bàn giao lại trái châu gần 100 tuổi cho lăng để ngày 12.9 tiến hành gắn trở lại trên nhà văn bia - nơi được xây dựng theo tài liệu là có từ năm 1920.