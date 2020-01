Lật lại vụ giết người trong ‘Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer' ’

Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer (tựa Việt: Đừng đùa với mèo: Săn lùng kẻ sát nhân trên mạng chiếu trên kênh Netflix) theo chân một nhóm người truy tìm tung tích của một kẻ biến thái sát hại 2 chú mèo con. Với tài khoản ẩn danh, Luka Magnotta đã tung đoạn video lên mạng xã hội và liên tục dùng chiêu trò để tạo ra hàng loạt thông tin gây nhiễu loạn. Dẫn đầu nhóm điều tra tự phát là chuyên viên công nghệ Deanna Thompson và người bạn John Green. Tuy nhiên, chính họ không ngờ đoạn video chỉ là cái bẫy để dẫn đến một mưu đồ bệnh hoạn của tên sát nhân giấu mặt. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật, được ghi lại bởi các nhân chứng cùng các tài liệu an ninh từ phía cảnh sát các bên.