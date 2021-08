Lắt léo chữ nghĩa: 'Chim' là một từ Việt gốc Hán

So sánh này đặt theo thứ tự như sau (tr. 101):

Annamite čyim – Mon čem – Khmer [bỏ trống] – Stieng čyim – Bahnar sem – Rơngao čyĭm – Kha sim – Cham [bỏ trống].

Sự dàn ngang để so sánh như trên chỉ là chuyện trông mặt mà bắt hình dong nhiều khi bị hố vì áp đặt chứ không theo quy luật tương ứng ngữ âm nào. Đã thế, tiếng Khmer là ngôn ngữ của một quốc gia ( Campuchia ) thì lại bị “bỏ trống” vì không có từ tương ứng với chim là từ cần so sánh. Thật là hài hước! Còn Cham là một ngôn ngữ Malayo-Polynesian chứ đâu có phải Môn-Khmer (Mà nó cũng bị “bỏ trống”). Tiếng Khmer không có một từ “thuần Khmer” riêng cho chim mà phải dùng cả một danh ngữ là sat slaap (thú [có] cánh) hoặc sat haǝ (thú [biết] bay) để diễn đạt. Còn các ngôn ngữ Stieng, Bahnar, Rơngao và Kha ư? Xin thưa rằng các thứ tiếng đó đã mượn từ của tiếng Việt. Chúng tôi đã có dịp chứng minh rằng chính tiếng Bahnar đã mượn từ của tiếng Việt rồi Bahnar-hoá nó và đã chứng minh một cách chắc chắn. Đến như tiếng Kha thì, như chính Maspéro đã nói tại cước chú số 1 trang 6, chính ông đã thu thập nó tại “Tung-son (Nghệ-an)” nhưng tộc danh Kha cũng không tìm thấy trong tên chính thức của các dân tộc ở Việt Nam. Nếu đó là người La Hủ, tức Xá Lá Vàng thì họ lại thuộc nhóm ngôn ngữ Hán-Tạng (nên cũng không thể đưa vào hàng ngang đó để so sánh được). Vậy cái hàng ngang đó của Maspéro phỏng có tác dụng gì? Xin khẳng định chim của tiếng Việt không có nguồn gốc Môn-Khmer. Vậy nó do đâu mà ra?