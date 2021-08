Lắt léo chữ nghĩa: 'Mộng mẹo': 'mẹo' là gì?

Từ điển tiếng Việt 2020 của Trung tâm Từ điển học do Hoàng Phê chủ biên ghi chú mộng mẹo thuộc khẩu ngữ và giảng là “mộng để lắp, ghép cho chặt, khít [nói khái quát]”, mặc nhiên xem mẹo chỉ là một thành tố dùng để nói khái quát. Nghĩa là chữ mẹo này không được giảng. Vậy nó có nghĩa hay không? Xin thưa rằng có.

Bằng chứng là bên cạnh cấu trúc đôi mộng mẹo, ta còn có danh ngữ mẹo hòm mà A. de Rhodes đã ghi nhận tại mục mẹo trong Dictionnarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (thường gọi Từ điển Việt Bồ La), in tại Roma năm 1651. Nhóm Thanh Lãng, Đỗ Quang Chính, Hoàng Xuân Việt dịch mẹo hòm từ tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La Tinh sang tiếng Việt là “những mộng ở các góc của hòm, rương”. Trong danh ngữ này, mẹo là trung tâm còn hòm là định ngữ của mẹo nên ta không có bất cứ lý do gì để nói rằng mẹo là một yếu tố vô nghĩa. Vậy mẹo có nghĩa là gì?