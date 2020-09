Lazada khẳng định tôn trọng quy định của pháp luật, First News tố 'thiếu trung thực'

Nói về trách nhiệm của một sàn thương mại điện tử với người tiêu dùng, Lazada khẳng định: “Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết những vướng mắc liên quan, từ đó xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đáng tin cậy. Với vai trò là một nền tảng thương mại điện tử, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình”.

Trước văn bản phản hồi từ phía Lazada, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News bác bỏ: “Lazada thiếu trung thực, không hề thành tâm, trả lời bằng văn bản có sẵn ngay sau khi First News khởi kiện”. Ông Nguyễn Văn Phước bức xúc cho biết thêm: “Ngay sau tuyên bố khởi kiện của chúng tôi, đại diện Lazada qua nhiều kênh, đã liên lạc với First News để hỏi vì sao không cảnh báo bằng văn bản mà đã khởi kiện ngay sau khi lập vi bằng, không cho Lazada một cơ hội sửa sai và xin sắp xếp một cuộc gặp. Nhưng First News khẳng định chỉ gặp cấp cao nhất phụ trách, quản lý Lazada ở Việt Nam vào một thời điểm khi tòa án thụ lý hồ sơ khởi kiện. Chúng tôi có lưu một trong những văn bản công văn cảnh báo trực tiếp của First News gửi theo đường bảo đảm đến tận tay ông Zhang Yixing (người Trung Quốc ), Tổng giám đốc Lazada Việt Nam, vào ngày 19.8.2019, nhưng sau đó First News không hề nhận được bất kỳ phản hồi phục thiện, khắc phục nào bằng văn bản hay cả email, điện thoại”.