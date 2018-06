Lê Âu Ngân Anh trải lòng sau một năm đăng quang 'Hoa hậu Đại dương'

Trao đổi với báo Thanh Niên, Lê Âu Ngân Anh cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng danh hiệu hoa hậu là bệ phóng để thâm nhập vào showbiz, mà danh hiệu cao quý đó là nhằm để biểu dương vẻ đẹp về nhân cách và tài năng của người phụ nữ Việt Nam. Vì thế nếu như có những sự kiện về văn hóa được tổ chức, tôi chắc chắn vẫn sẽ tham gia. Và tôi cũng đã vạch sẵn hướng đi riêng cho mình, đó là hoàn thành việc học thạc sĩ quản lý sự kiện quốc tế tại Anh quốc. Sau đó là thử thách bản thân mình để có cơ hội tổ chức những sự kiện tôn vinh văn hóa đất nước”.

Người đẹp sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn được quảng bá văn hóa, hình ảnh, con người Việt Nam ra quốc tế

“Thời điểm mới đăng quang mọi thứ thật sự rất khó khăn, tôi lên mạng đọc thấy không có nổi một bình luận ủng hộ mình. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi, bắt đầu có những bình luận ủng hộ tôi trên trang cá nhân, có nhiều người chịu lắng nghe mình chia sẻ và nhìn vào những nỗ lực của mình. Tôi thấy vui về điều đó”, Ngân Anh chia sẻ. Cô cũng khẳng định những sóng gió vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến tương lai công việc của mình sau này.

“Là một Hoa hậu Việt Nam, đại diện cho vẻ đẹp của đất nước, tôi tiếc rằng hiện nay còn nhiều vẻ đẹp Việt chưa được bạn bè quốc tế biết đến. Do đó, tôi khát khao được đóng góp chút sức lực của mình vào việc quảng bá hình ảnh quê hương và con người Việt Nam tới bạn bè 5 châu. Và đó cũng là lý do tôi lựa chọn việc học thạc sĩ tổ chức sự kiện tại Anh. Bởi tôi nghĩ không có gì tốt hơn để bạn bè thế giới biết đến Việt Nam bằng chính những sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm vóc quốc tế do chính người Việt chúng ta làm nên. Tôi hi vọng Ngân Anh sẽ là một cái tên được nhắc đến trong lĩnh vực này vài năm tới đây”, Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết thêm.