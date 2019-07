Lệ Hằng tranh cãi, cáu gắt với H'Hen Niê trong Cuộc đua kỳ thú

Tối 30.7, diễn viên, người mẫu Khánh My xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt 'bom tấn' Fast & Furious 9. Người đẹp gây chú ý khi lái xe sang Cadillac Limousine chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia đi sự kiện.

Gal Gadot, cựu Hoa hậu Israel nhập vai siêu nữ anh hùng của hãng phim đình đám Warner Bros với siêu phẩm điện ảnh Wonder Woman đã trở thành 'bom tấn' của Hollywood.

Hình tượng Lý Tiểu Long trong bộ phim One upon a time in Hollywood bị thay đổi tính cách khiến cho Lý Hương Ngưng cảm thấy đau lòng.