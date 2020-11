Lệ Quyên, Quang Dũng thăng hoa cùng 'Người đẹp Thời trang' tại Vũng Tàu

Đêm thi Người đẹp Thời trang do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng bên bờ biển xinh đẹp tại thành phố du lịch nổi tiếng Vũng Tàu đã khép lại thành công mỹ mãn. Người dân Vũng Tàu cũng như toàn bộ khán giả theo dõi trên VTV9 và các trang mạng xã hội đã được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập lần đầu tiên trình diễn. Màn đọ sắc trên sàn runway thể hiện kỹ năng catwalk cùng gu thời trang cá tính của top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020, để khán giả thêm dịp nhìn ngắm các gương mặt khả ái của cuộc thi.

Top 5 Người đẹp Thời trang được chọn lựa gồm: Bùi Thị Thanh Nhàn - SBD 052, Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068, Nguyễn Thị Bích Thùy - SBD 182, Đỗ Thị Hà - SBD 245 và Nguyễn Thị Hoài Thương - SBD 345 Ảnh: S.V

Lệ Quyên, Quang Dũng là hai cái tên được khán giả chờ đón trong số những ca sĩ biểu diễn ở Người đẹp Thời trang. Phần trình diễn của Lệ Quyên và Quang Dũng có lẽ là những tiết mục được chú ý nhiều nhất. Cách phối nhạc, phối khí mới mẻ, hoàn hảo về âm thanh làm cho khán giả "đã mắt đã tai" với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng đặc sắc chưa từng có ở thành phố biển.

Quang Dũng chinh phục khán giả Vũng Tàu bằng phong thái lịch lãm và giọng hát truyền cảm Ảnh: S.V

Ca khúc quen thuộc Vì đó là em vang lên, Quang Dũng bước ra sân khấu từ tốn, nhẹ nhàng trong vest đen lịch lãm. Trong phong thái một quý ông, Quang Dũng chinh phục người nghe với giọng hát trầm ấm cùng những câu hát "chạm tim". Đặc biệt, nam danh ca còn kết hợp trình diễn cùng Á hậu Phương Nga và Á hậu Thúy An trong bài Còn ta với nồng nàn. Giọng ca đầy truyền cảm của Quang Dũng giúp hai nàng Á hậu Phương Nga, Thúy An tự tin sải bước trình diễn trong thiết kế mới nhất của bộ sưu tập The Most Beauty đến từ thương hiệu thời trang Neva Fashion.

Ca sĩ Lệ Quyên khiến sân khấu bùng nổ với giọng hát mê hoặc và những điệu nhảy điêu luyện Ảnh: S.V

Sau khi chiêm ngưỡng các cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2020 duyên dáng trong những bộ cánh đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng, khán giả được thưởng thức hai bài hát trữ tình do Lệ Quyên trình bày. Được mệnh danh là "nữ hoàng dòng nhạc xưa", Lệ Quyên hát thăng hoa hai ca khúc Biển tình và Bài tango cho em. Giữa không gian sân khấu bên cạnh bờ biển lãng mạn, giai điệu các bản tình ca càng được tôn vinh.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu mở màn chương trình

Ca sĩ MLee có màn catwalk độc đáo kết hợp 35 thí sinh kết thúc đêm diễn Ảnh: S.V

Các tiết mục trình diễn của hai nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt là Lệ Quyên và Quang Dũng được đông đảo khán giả tại sân khấu vỗ tay không ngớt.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu mở màn đêm thi Người đẹp Thời trang với ca khúc Nắng vàng, biển xanh và anh. Khuấy động không khí đêm thi Người đẹp Thời trang, chuẩn bị cho phần công bố kết quả top 5 Người đẹp thời trang HHVN2020 chính là tiết mục Cá cắn câu do nữ ca sĩ thế hệ mới MLee thể hiện đan xen phần rap với ngôn từ hiện đại. Trên nền nhạc Cho em luôn gần anh, MLee có màn catwalk độc đáo kết hợp 35 thí sinh kết thúc đêm diễn quy mô tại Vũng Tàu ở cuối bài hát. Sau đêm thi Người đẹp Thời trang, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục có buổi họp báo vào chiều 11.11 và đêm thi Người đẹp Biển – Người đẹp Du lịch diễn ra vào tối 12.11 tại Vũng Tàu, trước khi diễn ra đêm đăng quang hoa hậu vào 20.11 tại TP.HCM.

Một số hình ảnh khách mời biểu diễn và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nổi bật trong đêm Người đẹp Thời trang.