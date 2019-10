Lệ Quyên: Tôi ít vay mượn đồ của nhà thiết kế

Có mặt trong buổi ra mắt showroom của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn tại Q.2, TP.HCM, "nữ hoàng bolero" chọn bộ váy dạ hội khoe vòng eo 59cm cùng vóc dáng thon thả. Cô cho biết vì trân trọng tài năng người em thiết kế thân thiết đến từ Huế nên đã sắp xếp công việc bận rộn đến chúc mừng.

Trái với suy nghĩ là ngôi sao lớn trong làng nhạc Việt thì cô thường được các nhà thiết kế hỗ trợ trang phục diễn, Lệ Quyên cho biết: "Quyên lại là người rất ít mượn đồ nhà thiết kế bởi vì Quyên luôn mua đồ phù hợp với khả năng của mình, vóc dáng của mình. Ngày trước ở điều kiện nào thì mình sắm sửa trang phục phù hợp với điều kiện đó. Thường thì Quyên mua luôn vì đồ đó mình có thể mặc được rất nhiều lần chứ không phải chỉ duy nhất một lần trên sân khấu. Ở một sân khấu mình mặc một lần, rồi thay đổi ở các sân khấu khác nhau, cho nên đầu tư trang phục là rất đáng", giọng ca Sầu tím thiệp hồng kể.

Nữ ca sĩ xách túi da cá sấu của Dior trị giá hàng trăm triệu để hoàn thiện set đồ

Với quan điểm nhiều "celeb" muốn nhà thiết kế làm đồ "free", Lệ Quyên nói thêm: "Quan điểm mỗi người mỗi khác, tôi không biết trong giới mọi người thế nào nhưng cá nhân tôi chỉ cảm thấy vui nhất là khi có được sự ưu đãi , chăm sóc đặc biệt của các nhà thiết kế. Không cần quá rạch ròi, celeb lớn, tên tuổi lớn mặc đồ của nhà thiết kế trẻ thật sự cũng là sự ưu đãi đấy. Đó là sự quảng cáo mà không không lợi nhuận nào bằng cả, nên chúng ta cần có sự hỗ trợ lẫn nhau, tùy từng trường hợp".

Cô cũng dành lời khen cho các bộ váy của Nguyễn Phúc Tuấn bởi bản thân không phải người mẫu, chỉ may mắn có vóc dáng cân đối, mảnh mai là yếu tố để mặc đồ dễ dàng, nhưng nếu không có phom đồ đẹp, một sự tinh tế trong thiết kế thì chắc cô không được đẹp hoàn hảo như mọi người thường thấy.

Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, mặc dù tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất nhưng lại rất yêu cái đẹp của thời trang. Vì vậy, để bỏ lại đằng sau tất cả, nhất là sự phản đối từ gia đình để theo đuổi đam mê của mình, chàng trai đất cố đô đã lên đường sang Paris, Pháp theo học các khóa ngắn hạn...

Dù đã làm mẹ và sắp chạm ngưỡng 40 tuổi nhưng "nữ hoàng phòng trà" vẫn giữ eo ở con số 59cm, khiến nhiều người ganh tị. Về bí quyết, cô cho rằng mỗi người sẽ trải qua độ tuổi nào đấy mình sẽ ăn mãi không mập còn ở độ tuổi nào thì mình phải "take care" hơn về vóc dáng. "Quyên nghĩ là dù bạn có tập mỗi ngày với huấn luyện viên nhưng nếu bạn ăn uống bừa bãi và không kỷ luật thì bạn không thể nào giữ vóc dáng đẹp. Thế nên cố gắng sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện, nhiều yếu tố hỗ trợ lẫn nhau để có vóc dáng hoàn hảo. Quyên cũng là một người khắt khe trong chuyện làm đẹp", cô nói.

Dù luôn phải đẹp nhưng Lệ Quyên phủ nhận là do áp lực cạnh tranh với các đồng nghiệp khác. "Tôi không phải người mẫu hay hoa hậu để so đo nhau hình thức, tôi không bắt buộc mình phải đẹp để cạnh tranh. Nhưng rõ ràng là người bình thường, một phụ nữ văn phòng hay ngành nghề nào thì cũng cố gắng làm đẹp cho mình, để mình ngày càng đẹp hơn. Là nghệ sĩ thì mình phải ý thức hơn, đẹp cho mình và cho công chúng, đẹp cũng là tôn trọng khán giả của mình. Đối với Quyên thì ý thức đó ngày càng cao, Quyên chú ý hơn chứ không phải áp lực bên ngoài. Mình hạnh phúc vì đẹp là do chính nhu cầu của mình, bản thân mình cần điều đó, chứ không cần phải tác động từ ngoại cảnh hay từ ai cả", cô khẳng định.

Nhà thiết kế trẻ cộng tác với khá nhiều nghệ sĩ như Giáng My, Hà Kiều Anh, Oanh Yến, Lệ Quyên, Dương Cẩm Lynh, Kỳ Hân, Quỳnh Hương, Tường Vy, Trúc Ny, Kim Dung...

Về quan điểm ăn mặc, với Lệ Quyên, không phải mặc hở bạo là sexy. Cô cho rằng cái đẹp và sexy trong mắt mình không hẳn là hở bạo. "Sexy toát từ body mềm mại, quyến rũ rất đàn bà, trong ánh nhìn, trong thần thái, trong tất cả những gì toát ra từ cô ấy chứ không phải chỉ một bộ đồ hở nhiều da thịt. Đôi khi không phải bộ đồ bó sát cũng vẫn đẹp, như mặc váy suông, rộng mà phụ nữ đó sexy thì vẫn sexy. Tôi tiết chế vừa đủ khi chọn trang phục. Nếu tôi có sự gợi cảm thì nó toát ra rồi".

Năm ngoái, Lệ Quyên gặp sự cố về chiếc mũi từng phẫu thuật thẩm mỹ . Nhắc lại, cô vẫn rùng mình. "Sau khi gặp sự cố như vậy thì Quyên không có ý định làm thêm cái gì nữa. Cái gì tự nhiên cũng đẹp nhất. Khi mình mới lớn thì cái gì cũng có khuynh hướng nở nở ra, nhưng khi trưởng thành mà vẫn giữ được cân nặng thì nó sẽ có sự thon gọn lại. Ai cũng sẽ như vậy. Đôi khi nhờ make-up cũng sẽ thay đổi. Tài năng cái giỏi của chuyên viên make-up sẽ làm bạn "lột xác". Quyên nghĩ không làm gì nữa đâu", cô nói.