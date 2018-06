Lẽ sống của nhà thiết kế Liên Hương

Mặc áo dài Liên Hương lúc đăng quang hoa hậu Ảnh: Lý Võ Phú Hưng Tôi may mắn được mặc áo dài Liên Hương lúc đăng quang Hoa hậu Áo dài năm 1995. Tôi nhớ mãi chiếc áo màu xanh có họa tiết trống đồng lạ lẫm, mới mẻ. Thời đó nhìn chiếc áo của chị là tôi thích ngay trong số rất nhiều chiếc áo mà tôi dự định sẽ mặc. Vì thích nên tôi chọn mặc trong đêm chung kết và màu xanh giúp tôi may mắn đăng quang. Tôi không chỉ yêu chiếc áo dài Liên Hương mà còn quý mến chị mấy mươi năm qua. Mỗi khi chụp ảnh, đi sự kiện, trình diễn là tôi lại í ới chị ơi giúp em cái áo. Và bao giờ chị cũng dành chiếc áo đẹp nhất cho tôi. Cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì để cảm ơn chị. Tôi quý chị còn ở chỗ rất hay làm từ thiện nhưng... lặng lẽ âm thầm. Tôi may mắn được mặc áo dài Liên Hương lúc đăng quang Hoa hậu Áo dài năm 1995. Tôi nhớ mãi chiếc áo màu xanh có họa tiết trống đồng lạ lẫm, mới mẻ. Thời đó nhìn chiếc áo của chị là tôi thích ngay trong số rất nhiều chiếc áo mà tôi dự định sẽ mặc. Vì thích nên tôi chọn mặc trong đêm chung kết và màu xanh giúp tôi may mắn đăng quang. Tôi không chỉ yêu chiếc áo dài Liên Hương mà còn quý mến chị mấy mươi năm qua. Mỗi khi chụp ảnh, đi sự kiện, trình diễn là tôi lại í ới chị ơi giúp em cái áo. Và bao giờ chị cũng dành chiếc áo đẹp nhất cho tôi. Cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì để cảm ơn chị. Tôi quý chị còn ở chỗ rất hay làm từ thiện nhưng... lặng lẽ âm thầm. Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly Ảnh: Tang Tang Một người phụ nữ của gia đình Thời gian sau này tôi rất hiếm đi diễn và ít nhận lời chụp hình cho ai nhưng với áo dài Liên Hương tôi không từ chối bất kỳ lần nào. Với tôi mỗi lần được mặc áo dài Liên Hương đều thấy rất vinh dự, thoải mái và luôn hài lòng. Ngoài áo dài thì mỗi lần được gặp cô (nhà thiết kế Liên Hương - NV) đều cho tôi cảm giác rất gần gũi, ấm áp của một người phụ nữ của gia đình. Cô rất nhẹ nhàng trong cách làm việc như những chiếc áo cô làm nên. Thật lòng mỗi khi nghe cô mời chụp ảnh tôi nói ngay con không cần phải thử trước đâu. Tôi mặc vào là từ phom dáng đến từng chi tiết trên chiếc áo đều chỉn chu, tinh tế. Hoa hậu VN 2008 Thùy Dung