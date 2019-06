Lễ trao giải ‘Asia Artist Awards 2019’ của Hàn xác nhận tổ chức tại Việt Nam

Sáng 10.6, Naver bất ngờ cập nhật về lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (Giải thưởng nghệ sĩ châu Á 2019). Năm nay, chương trình nổi tiếng này có một cuộc đổi mới lớn khi không diễn ra ở Hàn Quốc như mọi năm, mà chuyển địa điểm sang sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26.11.

Được biết, trước khi có thông báo chính thức, thì tin tức Asia Artist Awards 2019 được “xuất ngoại” tới Việt Nam đã được tiết lộ từ giữa tháng 5. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và Đài Loan giành được quyền đăng cai lễ trao giải này. Hôm 10.5, cao đẳng thực hành FPT Polytechnic và Đông Nam media kết hợp với Công ty Starnews Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác tổ chức sự kiện Lễ trao giải thưởng Asia Artist Award (AAA) tại Hà Nội - Việt Nam vào cuối năm 2019.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Lễ kí kết Asia Artist Awards (AAA) giữa các bên liên quan hồi tháng 5 năm nay tại Việt Nam

Asia Artist Awards ra mắt đầu tiên vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện trao giải giải trí nghệ thuật được mong đợi nhất mỗi cuối năm. Cũng từ năm 2016, chương trình có sự tham gia của đông đảo không chỉ sao Hàn mà còn cả các gương mặt ở nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Năm 2016, Chi Pu từng để lại ấn tượng đẹp khi sang Hàn Quốc tham dự buổi lẽ.

Việc Asia Artist Awards 2019 sẽ tổ chức ở Việt Nam được xem là động thái nhằm thúc đẩy sự phổ biến của sự kiện ra toàn châu lục. Ngoài ra, ban tổ chức còn chia sẻ thêm: “Chúng tôi tin rằng “AAA 2019” sẽ là một sự kiện thành công cũng như là mối gắn kết tốt giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi mong mỏi và hi vọng rằng chương trình sẽ trở thành cầu nối văn hóa của hai nước”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Độ hoành tráng của Asia Artist Awards năm ngoái

Lễ trao giải AAA năm nay hứa hẹn sẽ có quy mô tương đương 3 năm vừa qua, thu hút hàng trăm nghệ sĩ hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á. Năm 2018, chương trình có sự góp mặt của Lee Byung Hun, IU, Lee Seung Gi, BTS, Twice, iKON, Jung Hee In, Cha Eun Woo, GOT7, Wanna One, Sunmi…

Hiện người hâm mộ Việt Nam đang háo hức chờ đợi công bố dàn sao xác nhận góp mặt tại chương trình và nóng lòng muốn biết giá, cách thức mua vé để được gặp thần tượng.