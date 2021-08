Lễ trao giải nhạc đồng quê Mỹ chuyển sang phát trực tuyến trên Amazon

Giải thưởng Học viện âm nhạc đồng quê được tổ chức lần đầu vào năm 1966, là giải thưởng danh giá lâu đời nhất trong làng nhạc đồng quê, được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS tại Mỹ. Năm nay ban tổ chức cho biết giải thưởng này (thường tổ chức vào tháng 11 hàng năm) sẽ được chuyển sang phát trực tuyến trên nền tảng Amazon, thay vào đó, CBS sẽ phát sóng truyền hình giải phụ khác là CMT Music Awards - giải thưởng âm nhạc đồng quê do người hâm mộ bình chọn vào tháng 4.2022.

Sự kiện này mở ra cơ hội cho Amazon, công ty đã mua bản quyền các sự kiện trực tiếp để thu hút nhiều người xem hơn trên dịch vụ phát trực tuyến. Khán giả xem truyền hình các sự kiện trực tiếp bao gồm giải Oscar, giải Emmy, Thế vận hội... giảm mạnh khi bùng nổ các dịch vụ phát trực tuyến.

Ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton biểu diễn tại Nashville, bang Tennessee (Mỹ) ngày 17.4.2021 ẢNH: REUTERS

Thời gian và địa điểm tổ chức giải thưởng Học viện âm nhạc đồng quê 2022 vẫn chưa được công bố. Trong hai năm qua do đại dịch Covid-19 , chương trình diễn ra ở các địa điểm xung quanh Nashville, thay cho Las Vegas - địa điểm thường tổ chức trước đây.

Giải thưởng Học viện âm nhạc đồng quê năm ngoái diễn ra ngày 11.11.2020 tại Nashville, bang Tennessee (Mỹ) với kết quả các hạng mục gồm: Album của năm - What You See Is What You Get (Luke Combs), Giọng nam chính của năm - Luke Combs, Giọng nữ chính của năm - Maren Morris, Ca khúc của năm - The Bones (Maren Morris, Jimmy Robbins, Laura Veltz)…