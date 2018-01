Keys to the heart là tựa phim mới nhất của nam diễn viên gạo cội Lee Byung Hun. Khác với sở trường dòng phim hành động, trinh thám, điệp viên thường thấy của tài tử, Keys to the heart là một tác phẩm giàu yếu tố hài hước, cảm động về tâm lý gia đình.

Trailer mới “ra lò” của phim đã mang đến tiếng cười từ cuộc sống éo le, những tình huống dở khóc dở cười của võ sĩ hết thời Jo Ha (Lee Byung Hun) bên cạnh cậu em trai tội nghiệp Jin Tae (Park Jung Min).

Đi qua những hào quang trong quá khứ, Jo Ha của những ngày tháng hiện tại là một người không nhà cửa, không sự nghiệp và ngủ lay lắt qua ngày tại những phòng đọc truyện tranh. Cuộc sống của anh hiện lên một cách ảm đạm trong những thước phim trailer đầu tiên đầy màu u tối. Tuy vậy, nhân vật của Lee Byung Hun vẫn mang nặng trong mình một cái tôi đầy kiêu hãnh và tự ái. Với phương châm sống: “Bất khả thi không phải là chân lý, đó chỉ là một quan điểm”, Jo Ha đã cho người xem một góc nhìn lạc quan thật khác trong con người cục cằn và gan lì này.

Mọi chuyện bắt đầu gay cấn hơn khi Jo Ha bất chợt gặp lại và chuyển về sống cùng người mẹ thất lạc gần 20 năm trời. Tại đây, chàng đấu sĩ quyền anh đã có những ngày tháng sống và gắn bó cùng cậu em tuy bị bệnh động kinh nhưng lại là một thiên tài piano Jin Tae. Như “lầm lì” gặp “ngây ngô”, những tình huống trái ngang dần vây kín cuộc sống vốn dĩ rất khô khan, khắc nghiệt của Jo Ha. Nhưng cũng chính nhờ những giây phút tưởng chừng “phiền hà phát điên này”, Jo Ha mới bắt đầu nhận ra những giá trị yêu thương thực sự nơi gia đình, điều mà lâu nay người đàn ông gần 40 tuổi này chưa từng được trải qua.

Ngoài hai mỹ nam Lee Byung Hun và Park Jung Min, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên kỳ cựu Yoon Yeo Jeong , người chuyên trị những vai bà mẹ khắc khổ, hết lòng hi sinh vì con cái trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Với sự phối hợp ăn ý của bộ ba Byung Hun, Jung Min và Yeo Jeong, Keys to the heart tiếp tục là một bộ him tâm lý gia đình đáng xem nữa của điện ảnh xứ Hàn sau Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới) và The Preparation (Ngày không còn mẹ).

Keys to the heart dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 2.2.2018 với tựa Việt Xin chào, cậu em khác người!.

Thiên Minh