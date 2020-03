Được biết, tòa nhà mà Lee Hyori miễn tiền thuê chính là bất động sản mà cô đã chi tiền mua vào hồi tháng 10.2019. Tòa nhà kiên cố này nằm ngay khu vực sầm uất ở Seoul (Hàn Quốc) và đang là nơi tọa lạc của một nhà hàng Hàn Quốc, một quán rượu và một vài văn phòng làm việc. Hành động của mỹ nhân sinh năm 1979 nhận được sự tán dương của nhiều người, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang chồng chất khó khăn vì dịch bệnh. Đáng nói, Lee Hyori vốn đã được lòng dư luận lâu nay nhờ lối sống giản dị, kín tiếng và chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với Lee Sang Soon, nay cô lại ghi điểm bội phần nhờ việc miễn tiền thuê nhà.

Trước tình hình kinh tế lao dốc vì dịch Covid-19, Hàn Quốc đang khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản giảm giá cho các cá nhân, tổ chức thuê mặt bằng kinh doanh nhằm giúp họ giảm thiểu gánh nặng tài chính . Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giới nghệ sĩ. Trước Lee Hyori, vợ chồng tài tử Won Bin và nữ diễn viên Lee Na Young đã giảm 50% giá thuê nhà tại bất động sản do cặp sao sở hữu ở khu Cheongdam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Cặp đôi vàng Bi Rain - Kim Tae Hee cũng sẵn sàng giảm một nửa tiền thuê nhà tháng 3 cho các khách hàng của họ. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ như Park Eun Hye, Seo Jang Hoon, Hong Seok Chun… cũng đồng loạt giảm giá thuê nhà nhằm giúp mọi người vượt qua cơn khủng hoảng giữa mùa dịch bệnh.

Tuy nhiên, không phải ai giảm giá thuê nhà cũng được khen ngợi, tiêu biểu như trường hợp của Jun Ji Hyun . Mới đây, minh tinh Vì sao đưa anh tới tuyên bố giảm 10% tiền thuê mặt bằng tại các tòa nhà do cô sở hữu. Lập tức, mỹ nhân này nhận hàng tá “gạch đá” từ dân mạng với lý do cô giàu “nứt vách” nhưng quá keo kiệt so với Lee Hyori hay các đồng nghiệp khác. Cũng vì hành động này, Jun Ji Hyun bị chỉ trích không yêu nước, không đồng cảm với người dân. Trước đó, mỹ nhân phim Cô nàng ngổ ngáo cũng từng bị “réo tên” dữ dội vì mãi chưa thấy quyên góp giúp Hàn Quốc chống dịch Covid -19. Về sau, nữ diễn viên đã ủng hộ 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng) nhưng vẫn phải chịu cảnh "lời ra tiếng vào”.