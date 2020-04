Lee Min Ho có xứng với mức cát-sê khủng trong 'Quân vương bất diệt'?

Quân vương bất diệt (tựa Anh: The King: Eternal Monarch) là phim truyền hình đang nhận nhiều chú ý của khán giả hiện nay. Bộ phim kể về hai vũ trụ song song đế chế Hàn Quốc và Hàn Quốc hiện đại. Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) phải kết hợp cùng cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cố gắng đóng cánh cửa không gian giữa hai thế giới , hoàn thành sứ mệnh bảo vệ loài người trước những mối nguy hiểm.

Tác phẩm gây chú ý ngay từ khi công bố vì là dự án đầu tiên của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ, được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, người đứng sau thành công của nhiều bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt Trời, Khu vườn bí mật, Yêu tinh… Đúng như dự đoán, theo thống kê của Nielsen Korea, tập 1 của Quân vương bất diệt ngay lập tức cán mốc rating hai chữ số (10,1%) trên toàn quốc. Tuy nhiên, chất lượng của bộ phim lại là vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là diễn xuất của Lee Min Ho.

Dựa trên số liệu của Trendrr, Lee Min Ho thuộc top 5 nam diễn viên được trả công cao nhất lĩnh vực phim truyền hình Hàn Quốc. Anh chỉ đứng sau Kim Soo Hyun, Hyun Bin, Jo In Sung và So Ji Sub . Hiện tại, dù mức cát-sê của nam diễn viên khi tham gia Quân vương bất diệt chưa được công bố cụ thể, nhưng giới chuyên môn và cộng đồng mạng đều cho rằng Lee Min Ho được trả khoảng 62.000 USD (gần 1,5 tỉ đồng) cho mỗi tập phim.