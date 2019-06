Lee Min Ho điển trai trong loạt ảnh đời thường sau gần 2 năm đi lính

Từ tối qua đến sáng nay 20.6 (giờ Việt Nam), Lee Min Ho làm người hâm mộ thích thú khi “chăm chỉ” cập nhật hành trình của mình ở Paris (Pháp). Từ việc thoải mái đi dạo trên đường phố Paris đông đúc đến lúc ngồi nhà hàng nhìn thẳng đến tháp Eiffel, anh đều chụp lại và chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong một số hình ảnh đứng ở các góc phố thủ đô nước Pháp, Lee Min Ho chỉ mặc trang phục đơn giản gồm áo hoodie và quần thun ngang gối. Tuy nhiên, những giây phút đời thường này của anh lại khiến fan “dở khóc dở cười” vì góc chụp không được rõ và đẹp, còn hình thì mờ. Dù vậy, theo cư dân mạng, mặc cho chất lượng ảnh không tốt, tài tử 32 tuổi vẫn dễ dàng tỏa sáng nhờ vẻ điển trai.

ẢNH: INSTAGRAM NV Anh chia sẻ ảnh đi dạo ở Paris

Đặc biệt, Lee Min Ho khéo cho thấy gương mặt không góc chết của mình trong các khoảnh khắc ngồi bên tháp Eiffel. Ngoài ra, hình ảnh nam diễn viên tươi cười vui vẻ trong bộ vest đen lịch lãm còn khiến fan nữ phấn khích.

Được biết, hôm 18.6, Lee Min Ho đã bay sang Paris (Pháp) để tham dự tuần lễ thời trang. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật đầu tiên của anh sau gần 2 năm rời showbiz để đi lính. Sau khi xuất ngũ hôm 25.4, sao phim Thợ săn thành phố đã dành thời gian nghỉ ngơi và du lịch. Cách đây không lâu, anh chia sẻ loạt hình ảnh vui chơi thảnh thơi trên trang cá nhân và gây chú ý với ngoại hình gọn gàng, giảm khá nhiều cân so với thời thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nam diễn viên vui cười thoải mái trong thời gian ở Paris

Đầu tháng 5 vừa qua, Lee Min Ho xác nhận tham gia dự án The King: The Eternal Monarch của nữ biên kịch Kim Eun Sook. Bộ phim lấy chủ đề hai thế giới song song. Anh sẽ cùng đảm nhận hai nhân vật, một là hoàng đế Lee Gon nước Cao Ly và một là thám tử Jung Tae Eul của nước Hàn Quốc ở thời hiện đại.

Bộ phim do Baek Sang Hoon làm đạo diễn, dự kiến được phát sóng vào nửa đầu năm 2020. Baek Sang Hoon là người đã hợp tác cùng với biên kịch Kim Eun Sook trong bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời (2016). The King: The Eternal Monarch cũng là tác phẩm màn ảnh nhỏ đầu tiên của tài tử 32 tuổi sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phim gần nhất anh tham gia là Huyền thoại biển xanh, ra mắt năm 2017. Đại diện nhà sản xuất Yoo Ha Rim cho biết: “Phim sẽ được tiến hành quay vào nửa cuối năm nay”.