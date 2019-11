Lee Min Ho gây sốt trên trường quay phim mới

Trong những hình ảnh và clip Trong những hình ảnh và clip hậu trường phim The King: The Eternal Monarch mới được chia sẻ, Lee Min Ho khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ bởi vẻ điển trai cùng chiều cao nổi bật. Diện đồng phục cưỡi ngựa của giới quý tộc, nam diễn viên rạng rỡ trên bạch mã đi dưới không gian lá vàng lãng mạn ở Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Anh còn làm fan nữ phát sốt bởi những góc mặt đẹp không góc chết qua ống kính thường mà không cần chỉnh sửa.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng không giấu được cảm xúc phấn khích trước những khoảnh khắc nên thơ của Lee Min Ho khi cưỡi ngựa đóng phim. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét tài tử sinh năm 1987 trông không khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Nam diễn viên làm fan mong ngóng với tạo hình đẹp trong phim mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Đây không phải lần đầu tiên The King: The Eternal Monarch bị lộ ảnh lúc đang ghi hình. Trước đó, một số ảnh và video ê-kíp cũng như hai diễn viên chính đang quay phim tại tỉnh Chungcheong, Gyeonggi... cũng được lan truyền trên mạng.

Được biết, The King: The Eternal Monarch khởi quay ở tỉnh Chungcheong vào ngày 24.10. Phim do nữ biên kịch Kim Eun Sook chấp bút và Baek Sang Hoon làm đạo diễn. Baek Sang Hoon là người đã hợp tác cùng với biên kịch Kim Eun Sook trong bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời (2016).

Vẻ đẹp của Lee Min Ho bất chấp ống kính thường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

The King: The Eternal Monarch lấy chủ đề hai thế giới song song. Lee Min Ho sẽ cùng đảm nhận hai nhân vật: hoàng đế Lee Gon nước Cao Ly và thám tử Jung Tae Eul của nước Hàn Quốc ở thời hiện đại. Trong bộ phim, nam nghệ sĩ hợp tác cùng “cô dâu yêu tinh” Kim Go Eun. Sao phim Goblin từng bị chê không đủ xinh đẹp để có thể sánh vai với Lee Min Ho.

The King: The Eternal Monarch đang nhận được nhiều quan tâm bởi là phim đầu tiên của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ. Phim gần nhất anh tham gia là Huyền thoại biển xanh, ra mắt năm 2017. Đặc biệt, Lee Min Ho bật mí The King: The Eternal Monarch dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 3 năm sau.