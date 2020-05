Lee Min Ho gây sốt vì lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn diễn

Hôm 8.4, Lee Min Ho chia sẻ ảnh hậu trường với Kim Go Eun qua Instagram lẫn Facebook. Trong ảnh, đôi nam nữ chính Quân vương bất diệt ( The King Eternal Monarch) quay lưng về hướng ống kính, đi dưới hoàng hôn trong không khí ấm áp. Đặc biệt, tài tử sinh năm 1987 quay sang nhìn người yêu màn ảnh say đắm.