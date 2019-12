Lee Sang Yoon bị ghét bỏ khi đóng vai ngoại tình

Trong buổi giao lưu trực tuyến To You Who Took the Trouble phát trên Kakao M, Lee Sang Yoon thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của mình xoay quanh bộ phim truyền hình Vị khách VIP đang gây sốt. Trong phim, anh đảm nhận vai Park Sung Joon, chồng của Na Jung Soon (Jang Na Ra đóng). Ở các tập gần đây, nhân vật Sung Joon có những hành động ngoại tình khiến người xem phẫn nộ.