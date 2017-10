Liên hoan phim quốc tế Busan 2017 đang chứng kiến một "cơn sốt" mới mang tên Let Me Eat Your Pancreas đến từ xứ sở hoa anh đào. Bộ phim do Sho Tsukikawa đạo diễn, quy tụ các gương mặt mới bao gồm Minami Hamabe, Takumi Kitamura và Shun Oguri, đang được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao.



Được biết, Let Me Eat Your Pancreas (tạm dịch: Hãy để anh thưởng thức tụy của em) gây chú ý ngay từ khi mới xuất hiện nhờ tựa đề có phần rùng rợn nhưng nội dung lại tình cảm, lãng mạn. Và khi chính thức ra mắt ở Liên hoan phim Busan, phim nhận về nhiều phản hồi khả quan.

Trong các buổi giới thiệu trước đó, đạo diễn Sho Tsukikawa cho biết: “Dù cái tên này nghe có chút ghê rợn, nhưng thật ra phim xoay quanh một câu chuyện tình cảm động giữa một chàng trai và một cô gái đang học trung học”. Nhà làm phim Nhật Bản bổ sung: “Đến tận bây giờ, đã có nhiều phim mà nữ chính chết vì căn bệnh hiểm nghèo và đều để lại cảm xúc buồn bã. Tuy nhiên, câu chuyện trong tác phẩm của tôi không có chiều hướng như thế. Bộ phim này cho thấy mỗi người cần phải trân trọng cuộc sống của mình hơn”.

Dựa trên cuốn sách bestseller ở Nhật Bản của tác giả Yoru Sumino, Let Me Eat Your Pancreas kể về Sakura Yamauchi (Minami Hamabe) - một cô gái nổi tiếng trong trường và cậu bạn cùng lớp học giỏi (Takumi Kitamura). Sau khi anh chàng tình cờ đọc được quá trình chống lại căn bệnh viêm tụy của Sakura trong nhật ký, tình cảm giữa cả hai bắt đầu nảy nở. Dù bệnh tật, nhưng tính cách lạc quan của cô đã giúp anh thoát khỏi vỏ ốc cô độc của mình. Tuy nhiên, đến cuối cùng cô vẫn qua đời.

Tuy chuyển thể từ tiểu thuyết, đứa con tinh thần của Sho Tsukikawa cũng có những chi tiết khác trang sách như khoảng thời gian 12 năm sau khi Sakura Yamauchi mất, cuộc sống của nam chính đã thay đổi ra sao, để phần nào giúp người xem cảm nhận được sự ảnh hưởng của cô đối với anh trong suốt những tháng ngày ít ỏi bên nhau.

Let Me Eat Your Pancreas ra mắt tại quê nhà vào tháng 7 và thu về 29,5 triệu USD. Đây là phim có doanh thu cao thứ năm trong năm nay tại đất nước mặt trời mọc. Phim sẽ công chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 25.10, Thái Lan, Hồng Kông vào tháng 11 và Việt Nam thì chưa có lịch cụ thể..

Thanh Đào