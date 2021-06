Liam Neeson tiết lộ không đóng vai James Bond vì… vợ!

Trong lần xuất hiện hôm giữa tuần qua trên chương trình The Late Late Show with James Corden, ngôi sao phim hành động Taken – Liam Neeson thừa nhận ông được nhà sản xuất Barbara Broccoli tiếp cận mời đảm nhận vai James Bond trong loạt phim về siêu điệp viên này ngay sau khi xuất hiện trong bộ phim từng đoạt Oscar Schindler's List của đạo diễn Steven Spielberg ra rạp năm 1993.