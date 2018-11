Liên Bỉnh Phát nhận giải tại LHP Quốc tế Tokyo nhờ vai diễn trong 'Song Lang'

Các giải thưởng khác của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31: Giải bình chọn đặc biệt của giám khảo: Before the Frost (Đan Mạch)

Phim hợp tác nghệ thuật hay nhất: Whe White Crow (Anh)

Giải khán giả bình chọn: Another World (Nhật Bản)

Phim xuất sắc nhất hạng mục Asean Future: A First Farewell (Trung Quốc)

Giải đạo diễn Nhật Bản xuất sắc nhất: Masaharu Take (The Gun) và Seiji Tanaka (Melancholic)