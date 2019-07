Liên tục bị quấy rối, nữ nghệ sĩ Hàn cầu cứu cảnh sát

Công ty IOK quản lý Kim Sook cho biết: “Chúng tôi đã gửi đơn lên cảnh sát tố cáo một người phụ nữ (gọi tắt là A) nhiều lần theo dõi Kim Sook”. Người này không chỉ rình rập tại nhà của nữ nghệ sĩ mà còn liên tục quấy rối cô bằng nhiều cách khác nhau trong 10 tháng qua.

Công ty IOK tiết lộ thêm là sau những lần nhượng bộ cũng như cảnh cáo A, cuối cùng họ đã quyết định có hành động mạnh để bảo vệ gà nhà. IOK chia sẻ: “Là một người của công chúng, Kim Sook cố gắng chịu đựng, nhưng gần đây cô ta đã đến tận nhà luôn rồi. Chúng tôi không thể làm lơ được nữa nên đã hành động".

Nữ nghệ sĩ hài đạt được nhiều giải thưởng trong hơn 20 năm tham gia showbiz ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, trong 10 tháng qua, người này liên tục đăng tải các bài viết tiêu cực về Kim Sook. Thậm chí, A còn cho rằng chính MC 44 tuổi mới là người theo dõi mình. Gần đây, A sang tận nơi ở của ngôi sao xứ kim chi làm phiền. Do đó, công ty của Kim Sook đang cân nhắc đề nghị phía cảnh sát ban lệnh cấm tiếp xúc dành cho A. Dư luận cũng mong mỏi cảnh sát sớm làm rõ vụ việc cũng như bảo vệ an toàn cho Kim Sook trước sự điên cuồng của A.

Kim Sook là nữ nghệ sĩ hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995. Với hơn 20 năm làm việc và đạt không ít thành tựu, cô được xem là đại diện cho nữ giới trong ngành công nghiệp giải trí truyền hình xứ kim chi.

Hiện tại, Kim Sook đang cùng lúc xuất hiện trong nhiều show ăn khách như: Reply Night, Boss in the Mirror, Problem Child in House… Trước đó, cô được khán giả yêu mến qua các chương trình Vitamin, Sister's Slam Dunk, Same Bed Different Dreams mùa 2…